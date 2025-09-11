Südkorea sieht Kims Tochter als seine Nachfolgerin

Laut dem Nordkorea-Experten Ahn Chan-il zeige „die Tatsache, dass Jue-ae dasselbe Maß an Schutz wie Kim Jong-un genießt, einmal mehr, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Nachfolgerin sein wird“. Kim Ju-ae war 2022 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden, als sie ihren Vater zum Start einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete begleitete. Seitdem bezeichneten die nordkoreanischen Staatsmedien Ju-ae wiederholt als „das geliebte Kind“ und „große Führungspersönlichkeit“ – ein koreanischer Begriff, der normalerweise für Spitzenpolitiker und ihre Nachfolger reserviert ist.