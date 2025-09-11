Vorteilswelt
„Anerkannte Erbin“

Südkorea sieht Kims Tochter als seine Nachfolgerin

Außenpolitik
11.09.2025 17:46
Kim Ju-ae mit ihrem Vater, dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un
Kim Ju-ae mit ihrem Vater, dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un(Bild: EPA/KCNA)

Die Tochter des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un tritt bei öffentlichen Anlässen immer öfter an dessen Seite auf. Südkorea ist davon überzeugt, dass die Teenagerin „mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Nachfolgerin sein wird“.

0 Kommentare

Der südkoreanische Geheimdienst sehe „Kim Ju-ae als anerkannte Erbin (von Kim Jong-un) an“, erklärte der südkoreanische Abgeordnete Lee Seong-kweun nach einem Geheimdienstbriefing am Donnerstag vor Journalisten.

Teenager habe „revolutionäre Erzählungen“ in China gesammelt
Die Teenager hatte ihren Vater Anfang September zu einer riesigen Militärparade in Peking begleitet, wo Kim Jong-un mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Kreml-Chef Wladimir Putin zusammentraf. Der südkoreanische Geheimdienst gehe davon aus, dass sich Kim Ju-ae „nach ihrer China-Reise ausreichend ,revolutionäre Erzählungen‘ gesichert“ habe, um ihre „Position als wahrscheinliche Nachfolgerin zu stärken“, erklärte Lee weiter.

Die Tochter Kim Ju-ae vor schwerem Geschütz an der Seite ihres Vaters.
Die Tochter Kim Ju-ae vor schwerem Geschütz an der Seite ihres Vaters.(Bild: EPA/KCNA)

  Laut dem Geheimdienst in Seoul sei Kim Ju-aes Status aus der Berichterstattung in nordkoreanischen Medien ersichtlich: Auf der China-Reise habe sie ihren Vater in seinem gepanzerten Zug begleitet. Während ihres Aufenthalts in Peking seien sie „in der nordkoreanischen Botschaft untergebracht“ worden. Die von beiden genutzten Gegenstände und sogar Abfälle „seien von einem Spezialflugzeug transportiert“ worden.

Lesen Sie auch:
Nordkorea-Staatschef Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Treffen in ...
„Spuren beseitigt“
Nach Treffen mit Putin: Agenten putzen Kim-DNA weg
04.09.2025
„Kim Ju Ae“ in Peking
Erste Auslandsreise der Diktatoren-Tochter
03.09.2025

Laut dem Nordkorea-Experten Ahn Chan-il zeige „die Tatsache, dass Jue-ae dasselbe Maß an Schutz wie Kim Jong-un genießt, einmal mehr, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Nachfolgerin sein wird“. Kim Ju-ae war 2022 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden, als sie ihren Vater zum Start einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete begleitete. Seitdem bezeichneten die nordkoreanischen Staatsmedien Ju-ae wiederholt als „das geliebte Kind“ und „große Führungspersönlichkeit“ – ein koreanischer Begriff, der normalerweise für Spitzenpolitiker und ihre Nachfolger reserviert ist.

