Stock market boom in Vienna:
You doubled your money with these Austro shares
While the Vienna Stock Exchange was the poor relation of investors for many years, the picture completely changed in 2025: with an increase of over 45%, the leading domestic index ATX was the big winner in an international comparison. And the share prices of five domestic listed companies rose by around 100 percent or more.
The absolute high-flyer on the stock exchange was the high-tech company Frequentis AG, based at Innovationsstrasse 1 in Vienna's 10th district, which develops safety-critical communication and information systems for control centers (air traffic control, police, rescue services, etc.): The share price rose from EUR 27.70 to EUR 72.60 in 2025 - an increase of 162% and an extremely good deal for investors.
