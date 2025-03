Wirbel an Schule um Faschingskrapfen im Ramadan

„Muss mein Kind auf den Krapfen verzichten, weil die Schule Rücksicht auf den Ramadan nimmt?“ Eltern von Schülern einer Mittelschule in Oberösterreich waren über eine Mitteilung der Schule irritiert. Diese besagt, dass die Schule die Krapfen, die sie als Belohnung für die Teilnahme an einem Faschingsumzug erhält, an Kindergarten und Altenheim spende – und nehme dabei auf den seit Freitagabend geltenden muslimischen Fastenmonat Bezug.