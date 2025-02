„Wir sind einfach Menschen zweiter Klasse“

Unwürdige Paraski-WM in Marburg! Wegen Schneemangels mussten Abfahrt, Super-G und Super-Kombination abgesagt werden. Von Samstag bis Dienstag sollen die Technik-Bewerbe über die Bühne gehen – hoffentlich. Das Schlimme an der ganzen Causa: Das Chaos war von Anfang an abzusehen. Die Betroffenen schäumen.