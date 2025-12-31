„Jede Tat eine zu viel“: Blaulicht im Rückspiegel

Suche nach Abgängigen, Bergungen von Verletzten, Katastropheneinsätze oder Jagd auf Verbrecher – Kärntens Flugpolizisten waren 2025 nur selten am Boden. „Jeder unserer Einsätze ist auf seine Art besonders. Vor allem, wenn wir dabei helfen können, Leben zu retten. Aber die Einsätze im Zuge des Terroranschlags in Villach oder Amoklaufs in Graz, wo wir auch dabei waren, sind Ereignisse, die sich einprägen. Und die man auch so schnell nicht vergisst“, berichtet Polizeipilot Stefan Pichler.