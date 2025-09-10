Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“ erklärt:

Hohe Maut: Warum Frächter auf die Barrikaden gehen

Wirtschaft
10.09.2025 12:51
Nächstes Jahr soll die LKW-Maut um weitere 10 Prozent angehoben werden. Mit einer Demo-Fahrt in ...
Nächstes Jahr soll die LKW-Maut um weitere 10 Prozent angehoben werden. Mit einer Demo-Fahrt in Wien warnten die Transportbetriebe davor.(Bild: Jöchl Martin)

Lautes Hupen auf der Westeinfahrt bei Wien: Über 60 Lkw rollten am Mittwoch bis in die Innenstadt – die Transportbranche macht damit ihrem Ärger kund. Grund für den Wirbel: Die in Österreich hohen Mauttarife, die die Unternehmen vor immer größere Probleme stellen. Und sie sollen 2026 weiter steigen.

0 Kommentare

Markus Fischer, Obmann des Fachverbands Güterbeförderung in der WKO schlägt Alarm: „In keinem anderen EU-Land ist die Maut für Lkw teurer als bei uns.“ Bei einer weiteren deutlichen Erhöhung befürchtet er sogar eine „Pleitewelle“. Schon jetzt geht für einen Lkw im Schichtbetrieb bis zu 100.000 Euro Maut pro Jahr drauf, während es bei einem Pkw rund 100 Euro sind. 1,7 Milliarden Euro nahm die Asfinag 2024 dank Schwerverkehr ein.

Mauterhöhung erzürnt Frächter
Jetzt droht der nächste Hammer: Kommendes Jahr sollen die Tarife erneut steigen, laut einem Entwurf sollen so 177 Millionen Euro extra hereinkommen, eine Steigerung von 10 bis 13 Prozent steht im Raum. Kurzfristig war sogar eine unterjährige Erhöhung in Diskussion, was aber wieder vom Tisch ist. „Das alles trifft ganz besonders österreichische Transportunternehmen“, kritisiert Fischer. Denn nur 15 Prozent entfallen auf Transit.

Ein Vergleich zeigt: Mit einer Maut von 50 Euro kommt ein moderner 40-Tonnen-Lkw in Österreich nur 94 Kilometer weit, in Deutschland sind es 144 Kilometer, in Italien 328 Kilometer und in Polen sogar 535 Kilometer (siehe Grafik). „Bei einer Lkw-Fahrt von Wien nach Salzburg sind die Mautkosten schon höher als die Personal- und Treibstoffkosten“, so Fischer, der Wettbewerbsnachteile sieht.

Die Maut hat sich in den vergangenen Jahren stärker verteuert, weil auch eine CO₂-Komponente hinzukam – „damit zahlen wir doppelt, über den CO₂-Preis beim Treibstoff und bei der Maut“, sagt der Interessensvertreter. Seit 2020 sind die Mautkosten um fast 30 Prozent gestiegen, kommen jetzt weitere 10 Prozent dazu, wären es in Summe schon 40 Prozent. „Das geht sich für uns nicht mehr aus“, so Fischer. Denn die Unternehmen seien bereits jetzt in einer angespannten Lage.

Branchen-Obmann Markus Fischer warnt, dass höhere Transportkosten Lebensmittel & Co. verteuern. ...
Branchen-Obmann Markus Fischer warnt, dass höhere Transportkosten Lebensmittel & Co. verteuern. „In einer Phase der hohen Inflation ist das ein zusätzlicher Treiber.“(Bild: Jöchl Martin)

Zwar geben sie die Preise großteils schon weiter, das hat aber wieder an anderen Stellen empfindliche Folgen. Denn, vieles was im Warenkorb landet, muss transportiert werden. Wird der Transport teurer, geht es auch mit den Preisen für viele Güter in die Höhe. „Gerade in einer Phase der hohen Inflation ist das nur ein zusätzlicher Treiber“, so Fischer. Er fordert ein Aussetzen der Erhöhung und ein Einfrieren auf dem Niveau von heuer.

Rückendeckung bekommt er davon von sämtlichen Wirtschaftskammer-Sparten, vom Gewerbe bis zum Tourismus. „Der Transport ist die Lebensader der Wirtschaft“, so Fischer.

Bei uns ist die LKW-Maut bereits jetzt deutlich höher als sonst in Europa.
Bei uns ist die LKW-Maut bereits jetzt deutlich höher als sonst in Europa.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Doch der Staat braucht Geld, die Budgetlage ist sehr angespannt. Fischer hat dafür aber eine Idee parat: Statt an den Lkw-Mauttarifen soll die Asfinag lieber an den Preisen für die 10-Tages-Vignetten schrauben. Denn Pkws fahren in Österreich vergleichsweise günstig auf Autobahnen.

Lesen Sie auch:
Frächter kritisieren: Maut könnte teurer werden als die Kosten für den Diesel der LKW.
60 LKW in Innenstadt
Chaos droht: Frächter-Demo legt Wiens Verkehr lahm
09.09.2025
Zusätzliche Belastung?
Mautpläne sorgen für Verunsicherung bei Frächtern
04.07.2025

In Slowenien kostet die 7-Tages-Vignette 16 Euro, in Ungarn kommt die 10-Tages-Vignette auf 15,67 Euro, in Italien und Kroatien ist sie streckenabhängig und sogar deutlich teurer. „Eine Erhöhung um drei Euro würde schon die Hälfte des anvisierten Volumens bringen“, rechnet Fischer. Und das würden hauptsächlich Touristen zahlen, während heimische Transportunternehmen entlastet werden.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.724 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
171.892 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
110.898 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2208 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1757 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1492 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Die „Krone“ erklärt:
Hohe Maut: Warum Frächter auf die Barrikaden gehen
Ernüchternde Bilanz
WIFO: Inflation steigt, Konjunktur schleppend
Firmenchef im Visier
Umfangreiche Klage in Causa Wienwert rechtskräftig
Moderne Kläranlage
Andritz zieht Großauftrag aus Deutschland an Land
Protest aus Österreich
Atomkraft „grün“: EU-Gericht schmettert Klage ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf