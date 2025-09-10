Hohe Maut: Warum Frächter auf die Barrikaden gehen

Lautes Hupen auf der Westeinfahrt bei Wien: Über 60 Lkw rollten am Mittwoch bis in die Innenstadt – die Transportbranche macht damit ihrem Ärger kund. Grund für den Wirbel: Die in Österreich hohen Mauttarife, die die Unternehmen vor immer größere Probleme stellen. Und sie sollen 2026 weiter steigen.
Markus Fischer, Obmann des Fachverbands Güterbeförderung in der WKO schlägt Alarm: „In keinem anderen EU-Land ist die Maut für Lkw teurer als bei uns.“ Bei einer weiteren deutlichen Erhöhung befürchtet er sogar eine „Pleitewelle“. Schon jetzt geht für einen Lkw im Schichtbetrieb bis zu 100.000 Euro Maut pro Jahr drauf, während es bei einem Pkw rund 100 Euro sind. 1,7 Milliarden Euro nahm die Asfinag 2024 dank Schwerverkehr ein.
Mauterhöhung erzürnt Frächter
Jetzt droht der nächste Hammer: Kommendes Jahr sollen die Tarife erneut steigen, laut einem Entwurf sollen so 177 Millionen Euro extra hereinkommen, eine Steigerung von 10 bis 13 Prozent steht im Raum. Kurzfristig war sogar eine unterjährige Erhöhung in Diskussion, was aber wieder vom Tisch ist. „Das alles trifft ganz besonders österreichische Transportunternehmen“, kritisiert Fischer. Denn nur 15 Prozent entfallen auf Transit.
Ein Vergleich zeigt: Mit einer Maut von 50 Euro kommt ein moderner 40-Tonnen-Lkw in Österreich nur 94 Kilometer weit, in Deutschland sind es 144 Kilometer, in Italien 328 Kilometer und in Polen sogar 535 Kilometer (siehe Grafik). „Bei einer Lkw-Fahrt von Wien nach Salzburg sind die Mautkosten schon höher als die Personal- und Treibstoffkosten“, so Fischer, der Wettbewerbsnachteile sieht.
Die Maut hat sich in den vergangenen Jahren stärker verteuert, weil auch eine CO₂-Komponente hinzukam – „damit zahlen wir doppelt, über den CO₂-Preis beim Treibstoff und bei der Maut“, sagt der Interessensvertreter. Seit 2020 sind die Mautkosten um fast 30 Prozent gestiegen, kommen jetzt weitere 10 Prozent dazu, wären es in Summe schon 40 Prozent. „Das geht sich für uns nicht mehr aus“, so Fischer. Denn die Unternehmen seien bereits jetzt in einer angespannten Lage.
Zwar geben sie die Preise großteils schon weiter, das hat aber wieder an anderen Stellen empfindliche Folgen. Denn, vieles was im Warenkorb landet, muss transportiert werden. Wird der Transport teurer, geht es auch mit den Preisen für viele Güter in die Höhe. „Gerade in einer Phase der hohen Inflation ist das nur ein zusätzlicher Treiber“, so Fischer. Er fordert ein Aussetzen der Erhöhung und ein Einfrieren auf dem Niveau von heuer.
Rückendeckung bekommt er davon von sämtlichen Wirtschaftskammer-Sparten, vom Gewerbe bis zum Tourismus. „Der Transport ist die Lebensader der Wirtschaft“, so Fischer.
Doch der Staat braucht Geld, die Budgetlage ist sehr angespannt. Fischer hat dafür aber eine Idee parat: Statt an den Lkw-Mauttarifen soll die Asfinag lieber an den Preisen für die 10-Tages-Vignetten schrauben. Denn Pkws fahren in Österreich vergleichsweise günstig auf Autobahnen.
In Slowenien kostet die 7-Tages-Vignette 16 Euro, in Ungarn kommt die 10-Tages-Vignette auf 15,67 Euro, in Italien und Kroatien ist sie streckenabhängig und sogar deutlich teurer. „Eine Erhöhung um drei Euro würde schon die Hälfte des anvisierten Volumens bringen“, rechnet Fischer. Und das würden hauptsächlich Touristen zahlen, während heimische Transportunternehmen entlastet werden.
