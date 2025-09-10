Hohe Maut: Warum Frächter auf die Barrikaden gehen

Zwar geben sie die Preise großteils schon weiter, das hat aber wieder an anderen Stellen empfindliche Folgen. Denn, vieles was im Warenkorb landet, muss transportiert werden. Wird der Transport teurer, geht es auch mit den Preisen für viele Güter in die Höhe. „Gerade in einer Phase der hohen Inflation ist das nur ein zusätzlicher Treiber“, so Fischer. Er fordert ein Aussetzen der Erhöhung und ein Einfrieren auf dem Niveau von heuer.