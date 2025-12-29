Neue Regeln für Ställe: „Das ist kein Fortschritt“

Betriebe werden „in Sackgasse geführt“

Für die steirischen Grünen ist das „kein Fortschritt“, betont Klubobfrau Sandra Krautwaschl. „Für die Tiere ändert sich wenig – und die Betriebe werden statt hin zu mehr Tierwohl in eine Sackgasse geführt.“ Sie ärgert sich auch darüber, dass die Bundesregierung zwar weiterhin von einem „neuen, zukünftigen Mindeststandard“ spricht, allerdings nicht festlegt, ab wann dieser gelten soll. Krautwaschls Vermutung: „Auf den St. Nimmerleinstag verschoben...“