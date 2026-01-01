Zielflagge für das Eisenstädter Feier-Jahr

Mit insgesamt 25 Veranstaltungen beging Eisenstadt 2025 das Jubiläum „100 Jahre Landeshauptstadt“. Dabei wurde der Blick zurück, aber auch in die Zukunft gerichtet.
Das abgelaufene Jahr wird in der Historie Eisenstadts einen besonderen Platz einnehmen. Man feierte 365 Tage lang „100 Jahre Landeshauptstadt“ und nutzte dabei die willkommene Gelegenheit, um die Rolle als politisches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Burgenlands sichtbar zu machen – und gleichzeitig Weichen für die Zukunft zu stellen. „Wir haben im Jubiläumsjahr unsere Stadt und all jene Bürger, die Eisenstadt über Generationen hinweg entwickelt und vorangebracht haben, in würdiger Form gefeiert“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).
Ein starkes Symbol für den landesweiten Charakter des Jubiläums war die Aktion „170 Bäume für 170 Gemeinden“. Jede Gemeinde erhielt einen eigenen Jubiläumsbaum aus Eisenstadt. „Dass es 2025 nicht nur um Eisenstadt ging, sondern um die Landeshauptstadt der Burgenländer, wollten wir mit dieser Aktion sichtbar machen“, so Steiner. „Jeder Baum steht für Verbundenheit, Wachstum und gemeinsame Verantwortung.“ Mit der Stadtvilla machte sich Eisenstadt selbst ein Jubiläumsgeschenk. „Das neue Museum steht sinnbildlich für unseren Anspruch, Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verbinden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.