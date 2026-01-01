Zielflagge für das Eisenstädter Feier-Jahr

Ein starkes Symbol für den landesweiten Charakter des Jubiläums war die Aktion „170 Bäume für 170 Gemeinden“. Jede Gemeinde erhielt einen eigenen Jubiläumsbaum aus Eisenstadt. „Dass es 2025 nicht nur um Eisenstadt ging, sondern um die Landeshauptstadt der Burgenländer, wollten wir mit dieser Aktion sichtbar machen“, so Steiner. „Jeder Baum steht für Verbundenheit, Wachstum und gemeinsame Verantwortung.“ Mit der Stadtvilla machte sich Eisenstadt selbst ein Jubiläumsgeschenk. „Das neue Museum steht sinnbildlich für unseren Anspruch, Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verbinden.“