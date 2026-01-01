Vorteilswelt
Rundes Jubiläum

Zielflagge für das Eisenstädter Feier-Jahr

Burgenland
01.01.2026 13:00
Polit-Prominenz bei der Eröffnung der Stadtvilla in Eisenstadt.
Polit-Prominenz bei der Eröffnung der Stadtvilla in Eisenstadt.(Bild: Reinhard Judt)

Mit insgesamt 25 Veranstaltungen beging Eisenstadt 2025 das Jubiläum „100 Jahre Landeshauptstadt“. Dabei wurde der Blick zurück, aber auch in die Zukunft gerichtet.

Das abgelaufene Jahr wird in der Historie Eisenstadts einen besonderen Platz einnehmen. Man feierte 365 Tage lang „100 Jahre Landeshauptstadt“ und nutzte dabei die willkommene Gelegenheit, um die Rolle als politisches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Burgenlands sichtbar zu machen – und gleichzeitig Weichen für die Zukunft zu stellen. „Wir haben im Jubiläumsjahr unsere Stadt und all jene Bürger, die Eisenstadt über Generationen hinweg entwickelt und vorangebracht haben, in würdiger Form gefeiert“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Auch die Gemeinden im Bezirk Mattersburg wurden von der Landeshauptstadt mit Jubiläumsbäumen ...
Auch die Gemeinden im Bezirk Mattersburg wurden von der Landeshauptstadt mit Jubiläumsbäumen beschenkt.(Bild: Freistadt Eisenstadt)

Ein starkes Symbol für den landesweiten Charakter des Jubiläums war die Aktion „170 Bäume für 170 Gemeinden“. Jede Gemeinde erhielt einen eigenen Jubiläumsbaum aus Eisenstadt. „Dass es 2025 nicht nur um Eisenstadt ging, sondern um die Landeshauptstadt der Burgenländer, wollten wir mit dieser Aktion sichtbar machen“, so Steiner. „Jeder Baum steht für Verbundenheit, Wachstum und gemeinsame Verantwortung.“ Mit der Stadtvilla machte sich Eisenstadt selbst ein Jubiläumsgeschenk. „Das neue Museum steht sinnbildlich für unseren Anspruch, Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verbinden.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
