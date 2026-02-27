„Beim Gürtel-Drogenproblem werde ich lästig sein“

Mariahilf hat eine neue rote Frontfrau. Ab sofort ist Julia Lessacher offiziell Bezirksvorsteherin. Sie folgt auf Markus Rumelhart, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Die Neue ist keine Unbekannte. Seit 20 Jahren sitzt sie in der Bezirksvertretung, fünf Jahre war sie Stellvertreterin. In den vergangenen Monaten führte sie den Bezirk bereits interimistisch. „Es ist ein Weiterarbeiten an laufenden Dingen“, sagt sie bei der Vorstellung in kleiner Runde. Ein Neustart bei null? Fehlanzeige. Die Projekte liegen am Tisch – doch die Probleme auch.