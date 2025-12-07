Christbäume aus der Waldheimat schützen Klima

Mehr als 50 Prozent der Bäume aus NÖ

Dabei ist die Natur Österreich reich an Tannen und Fichten. Von landesweit um die 2,8 Millionen sprießt mehr als die Hälfte auch im flächenreichsten Bundesland. Christbäume aus Niederösterreich haben zudem einen entscheidenden Umweltvorteil, denn sie legen durchschnittlich nur etwa 40 Kilometer vom Wald bis zum Verkaufsplatz zurück. „Mit diesem bewussten Kauf zeigt man Wertschätzung gegenüber der Umwelt, den bäuerlichen Familienbetrieben und unserem kulturellen Brauchtum“, ruft auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum NÖ-Baum auf.