Christbäume aus der Waldheimat schützen Klima

Niederösterreich
07.12.2025 18:00
Biobauer Hans Reisenbauer ist einer der Öko-Pioniere, die für einen regionalen, ...
Biobauer Hans Reisenbauer ist einer der Öko-Pioniere, die für einen regionalen, umweltfreundlichen Heiligabend sorgen.(Bild: Reinhard Holl)

Regionale Bauern appellieren jährlich, auch beim Christbaum-Kauf auf die Herkunft zu schauen. Import-Ware aus dem Ausland gehen zwar weniger ins Geldbörserl, legen aber oft tausende Kilometer Transport zurück. 

0 Kommentare

1,1 Millionen Bäume aus Niederösterreichs Christbaumkulturen stehen heuer in den Startlöchern, um am Weihnachtsabend in Dekoration und Tradition gehüllt zu werden. Jene Bäume, die aus österreichischem Anbau stammen, sind mit dem AMA-Gütesiegel oder einer blau-gelben Schleife markiert.

Christbäume, die nicht aus der Region kommen, wachsen oft in Nord- oder Osteuropa, stellt auch der WWF klar. Damit sie frisch bleiben bis zum Kauf müssen sie weit transportiert werden und dabei gekühlt bleiben. Dadurch entstehen hohe CO2-Emissionen.

So bleibt der Baum grün 

  • Möglichst naturbelassene Nordmanntannen aus der Region kaufen 
  • Zum Kühlen bis Weihnachten in den Keller stellen
  • Stamm anschneiden und langsam an die warme Raumtemperatur gewöhnen
  • Christbaum immer wieder mit Wasser befeuchten

Mehr als 50 Prozent der Bäume aus NÖ
Dabei ist die Natur Österreich reich an Tannen und Fichten. Von landesweit um die 2,8 Millionen sprießt mehr als die Hälfte auch im flächenreichsten Bundesland. Christbäume aus Niederösterreich haben zudem einen entscheidenden Umweltvorteil, denn sie legen durchschnittlich nur etwa 40 Kilometer vom Wald bis zum Verkaufsplatz zurück. „Mit diesem bewussten Kauf zeigt man Wertschätzung gegenüber der Umwelt, den bäuerlichen Familienbetrieben und unserem kulturellen Brauchtum“, ruft auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner  zum NÖ-Baum auf. 

Zitat Icon

Wir lassen seit Ahnen-Gedenken naturreine Christbäume sprießen und leisten damit auf unseren Ständen einen Beitrag zum Klimaschutz. 

Christbaumzüchter Ludovico Tacoli aus Obergrafendorf

Bild: privat

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig einen ...
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig einen Christbaum aus Niederösterreich.(Bild: NLK Khittl)

Dem schließt sich auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig an, der heuer  einen Baum aus NÖ überreicht bekam. „Ein regionaler Christbaum ist ein klarer Beitrag zum Klimaschutz und zur Wertschöpfung im eigenen Land. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe pflegen ihre Kulturen mit großer Sorgfalt – wer heuer heimisch kauft, unterstützt ihre Arbeit und den ländlichen Raum.“

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Niederösterreich

