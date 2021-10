Zivildiener werden am Bauernhof benötigt

Mithelfen am Hof als Alternative zum ursprünglichen Zivildienst

Durch den Zivildienst in der Landwirtschaft profitieren sozusagen beide Seiten. „Für die Zivildiener ist das Mithelfen am Hof eine Alternative zum Präsenzdienst. Die meisten sind selbst vom Bauernhof und wissen, wie wichtig rasche Hilfe in Notfällen ist!“, weiß Wilfried Mödritscher, Zivildienst-Einsatzleiter der Kärntner Landwirtschaftskammer (LK). Auch Marcel zeigt sich über das Angebot erfreut: „Ich bin Jungbauer und froh, dass ich im Zuge meines Zivildienstes Erfahrungen auf anderen Höfen sammeln und gleichzeitig Menschen in Notsituationen helfen kann.“