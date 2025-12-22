Steirische Weihnachten: Weiß gewinnt gegen Grau

Damit geht der Dezember einem versöhnlichen Ende zu, denn bisher war er vor allem eines: trüb. Für Graz weist die Statistik bis Samstag magere 44 Sonnenstunden aus, der langjährige Durchschnitt liegt bei 66. Immerhin reicht das für Platz 3 im Hauptstadt-Vergleich hinter Innsbruck und Salzburg. Gleich fünf Städte mussten sich mit weniger als zehn Sonnenstunden durch den Dezember kämpfen, allen voran die Stahlstadt Linz: Diese gab sich mit exakt einer Stunde Sonnenschein ihrem Beinamen entsprechend stahlgrau.