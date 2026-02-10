Unsere Medaillenhoffnungen für Olympia-Dienstag

Olympia-Programm: Diese Athletinnen und Athleten sind am Dienstag für Österreich im Einsatz.
Am Dienstag geht es bei den Olympischen Spielen unter anderem mit der Teamkombination der Frauen und dem Mixed-Bewerb im Skispringen auf der Normalschanze weiter.
Diese Athletinnen und Athleten sind für Österreich am Dienstag bei Olympia im Einsatz.
Ski alpin – Frauen Teamkombination, Abfahrt (10:30), Slalom (14:00)
Cornelia Hütter/Katharina Truppe, Ariane Rädler/Katharina Huber, Nina Ortlieb/Katharina Gallhuber, Mirjam Puchner/ Lisa Hörhager
Skilanglauf – Frauen und Männer Sprint klassisch, Qualifikation (9:15), K.o.-Läufe (11:45)
Heidi Bucher, Magdalena Scherz; Michael Föttinger, Benjamin Moser
Ski Freestyle – Männer Slopestyle (12:30)
Matej Svancer
Biathlon – Männer Einzel 20 km (13:30)
Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger
Frauen Buckelpiste, 1. Qualifikation (14:15)
Avital Carroll, Katharina Ramsauer
Rodeln – Frauen Einsitzer, 3. und 4. Lauf (17:00)
Lisa Schulte, Hannah Prock, Dorothea Schwarz
Skispringen – Mixed-Team Normalschanze (18:45)
Lisa Eder, Julia Mühlbacher; Stephan Embacher, Jan Hörl
