So viel Arbeit steckt in der Schulballorganisation

Organisation ist eine wahre Königsdisziplin

Neben dem Spaß, der bei den Vorbereitungen nicht zu kurz kommt, müssen die Schüler sich auch so manchen Herausforderungen stellen. Die größte Schwierigkeit sei es gewesen, Entscheidungen zu treffen, mit denen sich alle einverstanden zeigten. Trotz der Meinungsverschiedenheiten überwiegt doch der Zusammenhalt, denn „letztlich geht es um unseren Ball“, sagt die Maturantin.