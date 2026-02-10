So viel Arbeit steckt in der Schulballorganisation

Am 16. Februar findet der Rosenball des BRG Viktring statt. Jedes Jahr zieht der Ball zahlreiche Gäste an. Die „Krone“ warf einen Blick hinter die Kulissen!
Der Rosenball des BRG Viktring zählt zu den bekanntesten Bällen in Kärnten und zieht jedes Jahr Hunderte Gäste an. Dieses Jahr lautet das Motto „kiss from a rose“. Die zentrale Rolle in der Organisation spielt das Ballkomitee. „Trotzdem helfen alle mit und jede Maturaklasse bringt sich ein“, erzählt Komiteemitglied Carina Fritz.
Organisation ist eine wahre Königsdisziplin
Neben dem Spaß, der bei den Vorbereitungen nicht zu kurz kommt, müssen die Schüler sich auch so manchen Herausforderungen stellen. Die größte Schwierigkeit sei es gewesen, Entscheidungen zu treffen, mit denen sich alle einverstanden zeigten. Trotz der Meinungsverschiedenheiten überwiegt doch der Zusammenhalt, denn „letztlich geht es um unseren Ball“, sagt die Maturantin.
Ein wichtiger Teil der Ballorganisation sei auch das Sponsoring, bei dem alle mitgeholfen haben. Immerhin gibt es bei der Rosenball-Tombola über 650 Geschenke.
Künstlerische Highlights bei der Ballnacht
Der legendäre Ball ist auch für seine selbst gemachte Dekoration und die musikalischen Darbietungen bei der Mitternachtseinlage bekannt. Heuer kommt sogar die Choreografie dazu aus den eigenen Reihen. Damit hat der Ball mehrere Alleinstellungsmerkmale.
Die größte Arbeit und der letzte Feinschliff für die rauschende Ballnacht erfolgen bei den Projekttagen zwei Wochen vor dem großen Abend. Für die Maturanten findet da kein Unterricht statt. „Diese Zeit schweißt alle noch einmal stärker zusammen.“
Diese Phase ist für die Maturanten auch eine willkommene Abwechslung vor dem Prüfungsstress. „Mein persönliches Highlight ist die Mitternachtseinlage. Da haben alle so viel Herzblut hineingesteckt“, freut sich Fritz. Damit wird der Rosenball des BRG Viktring auch heuer wieder ein imposanter Abend voller Erinnerungen werden.
Marie Komposch
