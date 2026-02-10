Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rosenball

So viel Arbeit steckt in der Schulballorganisation

Kärnten
10.02.2026 10:00
(Bild: Brigitte Komposch)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am 16. Februar findet der Rosenball des BRG Viktring statt. Jedes Jahr zieht der Ball zahlreiche Gäste an. Die „Krone“ warf einen Blick hinter die Kulissen!

0 Kommentare

Der Rosenball des BRG Viktring zählt zu den bekanntesten Bällen in Kärnten und zieht jedes Jahr Hunderte Gäste an. Dieses Jahr lautet das Motto „kiss from a rose“. Die zentrale Rolle in der Organisation spielt das Ballkomitee. „Trotzdem helfen alle mit und jede Maturaklasse bringt sich ein“, erzählt Komiteemitglied Carina Fritz.

Organisation ist eine wahre Königsdisziplin
Neben dem Spaß, der bei den Vorbereitungen nicht zu kurz kommt, müssen die Schüler sich auch so manchen Herausforderungen stellen. Die größte Schwierigkeit sei es gewesen, Entscheidungen zu treffen, mit denen sich alle einverstanden zeigten. Trotz der Meinungsverschiedenheiten überwiegt doch der Zusammenhalt, denn „letztlich geht es um unseren Ball“, sagt die Maturantin.

Ein wichtiger Teil der Ballorganisation sei auch das Sponsoring, bei dem alle mitgeholfen haben. Immerhin gibt es bei der Rosenball-Tombola über 650 Geschenke.

Probe für die Mitternachtseinlage
Probe für die Mitternachtseinlage(Bild: Carina Fritz)
Malen des Bühnenbilds
Malen des Bühnenbilds(Bild: Carina Fritz)

Künstlerische Highlights bei der Ballnacht
Der legendäre Ball ist auch für seine selbst gemachte Dekoration und die musikalischen Darbietungen bei der Mitternachtseinlage bekannt. Heuer kommt sogar die Choreografie dazu aus den eigenen Reihen. Damit hat der Ball mehrere Alleinstellungsmerkmale.

Die größte Arbeit und der letzte Feinschliff für die rauschende Ballnacht erfolgen bei den Projekttagen zwei Wochen vor dem großen Abend. Für die Maturanten findet da kein Unterricht statt. „Diese Zeit schweißt alle noch einmal stärker zusammen.“

Diese Phase ist für die Maturanten auch eine willkommene Abwechslung vor dem Prüfungsstress. „Mein persönliches Highlight ist die Mitternachtseinlage. Da haben alle so viel Herzblut hineingesteckt“, freut sich Fritz. Damit wird der Rosenball des BRG Viktring auch heuer wieder ein imposanter Abend voller Erinnerungen werden.

Marie Komposch

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.586 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.617 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
176.270 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
949 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Rosenball
So viel Arbeit steckt in der Schulballorganisation
Mega-Diebstahl
Einbrecher mit Auto gegen Schmuckgeschäft gekracht
Von Straße abgekommen
Auto überschlagen: Mutter und vier Kinder im Pkw
Krone Plus Logo
In drei Betrieben
Die ersten Pflege-Lehrlinge Kärntens starten durch
Krone Plus Logo
Star spricht erstmals
Hinteregger-Beichte zur Alkofahrt: „Großer Fehler“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf