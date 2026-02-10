Vorteilswelt
Stromschlaggefahr: Möbelriese ruft Lampen zurück

Österreich
10.02.2026 09:27
Der schwedische Möbelriese ruft drei Wandleuchten zurück.
Der schwedische Möbelriese ruft drei Wandleuchten zurück.(Bild: pixarno - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rückruf bei Ikea: Der Möbelriese ruft aktuell drei Wand-/ und Leseleuchten zurück. Der Grund: mögliche Stromschlaggefahr. Kunden werden gebeten, die Leuchten nicht mehr zu verwenden. 

Aufgrund eines Herstellungsfehlers ist die Isolierung eines Kabels unzureichend, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht, hieß es in einer Aussendung. Betroffen sind nach Angaben von Ikea vom Dienstag Wandleuchten mit dem Produktnamen Nymane.

Die zurückgerufenen Produkte können anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer identifiziert werden.

(Bild: ©Inter IKEA Systems B.V. 2026)
(Bild: ©Inter IKEA Systems B.V. 2026)
(Bild: ©Inter IKEA Systems B.V. 2026)

Diese Produkte sind betroffen
Betroffen sind die Produkte NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiß, Artikel-Nr.: 203.569.09, NYMÅNE Wand-/Leseleuchte anthrazit, Artikel-Nr.: 504.152.24 und NYMÅNE Wandleuchte doppelt, weiß, Artikel-Nr.: 204.286.47. Die Leuchten beginnen mit dem Datumsstempel 2217 bis einschließlich 2550 und haben die Lieferantennummer 23241.

Produkte mit Datumsstempeln vor 2217 und nach 2550 oder mit einer anderen Lieferantennummer sind nicht von diesem Rückruf betroffen, informierte Ikea.

