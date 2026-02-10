Stromschlaggefahr: Möbelriese ruft Lampen zurück

Rückruf bei Ikea: Der Möbelriese ruft aktuell drei Wand-/ und Leseleuchten zurück. Der Grund: mögliche Stromschlaggefahr. Kunden werden gebeten, die Leuchten nicht mehr zu verwenden.
Aufgrund eines Herstellungsfehlers ist die Isolierung eines Kabels unzureichend, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht, hieß es in einer Aussendung. Betroffen sind nach Angaben von Ikea vom Dienstag Wandleuchten mit dem Produktnamen Nymane.
Die zurückgerufenen Produkte können anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer identifiziert werden.
Diese Produkte sind betroffen
Betroffen sind die Produkte NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiß, Artikel-Nr.: 203.569.09, NYMÅNE Wand-/Leseleuchte anthrazit, Artikel-Nr.: 504.152.24 und NYMÅNE Wandleuchte doppelt, weiß, Artikel-Nr.: 204.286.47. Die Leuchten beginnen mit dem Datumsstempel 2217 bis einschließlich 2550 und haben die Lieferantennummer 23241.
Produkte mit Datumsstempeln vor 2217 und nach 2550 oder mit einer anderen Lieferantennummer sind nicht von diesem Rückruf betroffen, informierte Ikea.
