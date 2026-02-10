Tennis-Ass Aryna Sabalenka lässt die Seele baumeln

Sichtbarer Aufschwung soll in Meistergruppe führen
Nach ihrem Antreten bei den Australian Open, bei denen es bis ins Finale gereicht hatte, genießt Aryna Sabalenka die freien Tage, um die Seele baumeln zu lassen.
Auf Instagram gewährte die Nummer eins der Tennis-Welt Einblicke in ihre Tennis-freien Tage. Ob beim Sonnenbaden, beim Shoppen oder beim Brunchen: Sabalenka scheint die erholsame Zeit gutzutun.
Die Belarussin hatte am Samstag in der Rod Laver Arena um den Titel bei den Australian Open gespielt, musste sich jedoch Jelena Rybakina mit 4:6, 6:4 und 4:6 geschlagen geben.
