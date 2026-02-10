Auto überschlagen: Mutter und vier Kinder im Pkw

Zu einem schweren Unfall ist es auf der Kappeller Landesstraße in Kärnten gekommen. Ein Auto überschlug sich dabei mehrmals und landete auf einer Wiese. Im Wagen befanden sich vier Kinder und eine Frau.
Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Kappeler Landesstraße zwischen Kappel am Krappfeld und Silberegg im Bezirk Spittal. Eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin war mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten. Um eine Kollision mit anderen Fahrzeugteilnehmern zu vermeiden, verriss die Deutsche das Lenkrad, geriet dadurch aber ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrmals und landete auf einer angrenzenden Wiese.
Im Wagen befanden sich auch noch ihre drei Söhne (6, 7, 15) und ihre 17-jährige Tochter. Alle fünf Personen konnten sich aus dem stark beschädigten Auto befreien. Die Kinder wurden mit leichten Verletzungen ins ELKI gebracht.
