Auto überschlagen: Mutter und vier Kinder im Pkw

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Kappeler Landesstraße zwischen Kappel am Krappfeld und Silberegg im Bezirk Spittal. Eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin war mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten. Um eine Kollision mit anderen Fahrzeugteilnehmern zu vermeiden, verriss die Deutsche das Lenkrad, geriet dadurch aber ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrmals und landete auf einer angrenzenden Wiese.