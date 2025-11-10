EU gibt Bajaj grünes Licht für Kontrollübernahme

Nun ist es so weit: Auch die EU-Kommission hat grünes Licht für die Kontrollübernahme durch Bajaj an der KTM-Mutter Pierer Mobility gegeben. Es werde kein eingehendes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionierungsverordnung eingeleitet. Alle regulatorischen Voraussetzungen sind gegeben.
Nach der Übernahmekommission hat nun auch die EU-Kommission grünes Licht für die Kontrollübernahme durch Baja an der KTM-Mutter Pierer Mobility gegeben. Es werde kein eingehenes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionierungsverordnung eingeleitet, hieß es in einer Aussendung von Pierer Mobility am Montag. Damit liegen alle regulatorischen Voraussetzungen für die Kontrollübernahme durch Bajaj vor.
Die Bajaj Auto International Holdings B. V. wird damit – sobald das Closing formell erfolgt ist – alleinige Eigentümerin der Peirer Bajaj AG, die weiterhin 74,9 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG halten wird. Das Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.
