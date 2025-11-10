EU gibt Bajaj grünes Licht für Kontrollübernahme

Nach der Übernahmekommission hat nun auch die EU-Kommission grünes Licht für die Kontrollübernahme durch Baja an der KTM-Mutter Pierer Mobility gegeben. Es werde kein eingehenes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionierungsverordnung eingeleitet, hieß es in einer Aussendung von Pierer Mobility am Montag. Damit liegen alle regulatorischen Voraussetzungen für die Kontrollübernahme durch Bajaj vor.