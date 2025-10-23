Neuer KTM-Eigentümer spricht von großen Kürzungen

KTM holt Produktion von Spanien nach OÖ

Schon einmal sorgte der Bajaj-Chef mit Aussagen im indischen TV für Aufsehen, als er im August meinte: „Die europäische Produktion ist tot.“ Befürchtungen, die Fertigung könnte aus dem Innviertel abwandern, haben sich bisher aber nicht bestätigt. Im Gegenteil: Wie berichtet, schließt KTM sein Werk in Spanien und verlagert die dortige Produktion von Motorrädern der Marke GASGAS an den Standort nach Mattighofen.