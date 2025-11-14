Gefahrenstelle für Radler wurde entschärft

Heuer soll noch ein Provisorium entstehen

Die neue Führung des Radwegs wird zunächst als Provisorium errichtet. Das soll voraussichtlich bis Mitte Dezember passieren, heißt es von der Stadt. Kommendes Jahr ist dann die fixe Umsetzung geplant. Dafür soll auch die Raiffeisenbank einen Teil ihres Grundstücks abtreten, um auf dem Gehsteig an der Ecke Gaisbergstraße/Fadingerstraße mehr Platz zu schaffen. Das sei bereits mündlich vereinbart, so Kreibich.