Bergsteiger saßen am Großglockner fest

Die Freude am Gipfel des Großglockners dauerte nicht lange an. Denn zwei Bergsteiger verloren ihr Kletterseil und konnten nicht mehr absteigen. Ein Hubschrauber musste für die Rettung der beiden eingesetzt werden.
Es sollte eine schöne Tour auf den Großglockner werden. „Die Alpinisten aus Tschechien schafften es auf den Gipfel des Großglockners, waren am Samstag, gegen 12.55 Uhr, am Ziel“, schildert die Polizei aus Sillian in Osttirol. Doch der Abstieg war für die beiden Männer (53 und 29) unmöglich.
Die Freude der Bergsteiger dauerte nicht lange an. Denn als sie sich aus dem Kletterseil befreiten, rutschte dieses aus Unachtsamkeit über das steile und teils senkrechte Gelände ab, teilte die Polizei weiter mit. Und so war ein sicherer Abstieg für die beiden Männer aus Tschechien unmöglich.
Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Notruf abzusetzen. Mittels Notarzthubschrauber und Taubergung wurden die Bergsteiger vom Gipfel gebracht und zur Stüdlhütte geflogen. Von dort stiegen die Alpinisten selbst weiter ab.
