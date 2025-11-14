Lugner City klagt Lugner-Witwe: Duell im Gericht

„Ich bin auch, als er noch gelebt hat, mit dem BMW gefahren. Da war es offenbar kein Problem“, versteht Baumeister-Witwe Simone Lugner im Arbeits- und Sozialgericht in Wien die Welt nicht mehr. Dort sitzt sie als Beklagte. Kläger ist die Lugner City. Es geht um den Unfall, den die Witwe von Richard Lugner mit dessen Dienstwagen gehabt hat. Und zwar wenige Tage nach dem Tod des schillernden Baumeisters.