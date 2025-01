„Wilde Prärie“: Kern wettert gegen Deutsche Bahn

Erst am Dienstag hatte ÖBB-Chef Andreas Matthä bei einem Pressegespräch zu den Schwierigkeiten beim Nachbarn gemeint: „In Deutschland ist kein einziger Güterzug pünktlich.“ Die ÖBB würden in Wien mittlerweile 30 Personen beschäftigen, die alleine den Verkehr von ÖBB-Güterzügen in Deutschland überwachten. Bei aller Kritik an der Deutschen Bahn nahm Kern allerdings deren Chef Richard Lutz in Schutz: „Lutz ist ein exzellenter Mann. Kenntnisreich, er verdient Vertrauen.“