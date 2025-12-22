Vorteilswelt
Thema des Tages

„In der Weihnachtszeit wird Einsamkeit spürbarer“

Guten Morgen Wien
22.12.2025 06:30
(Bild: thinkstockphotos.de)

Während Weihnachten für viele Wiener ein Fest für die Familie und des Zusammenkommens ist, leiden andere unter Einsamkeit. Rund um die Feiertage erhöhen sich die Gesprächsminuten beim Plaudernetz. Einsamkeit werde vor allem zu dieser Zeit sichtbarer. In der Stadt gibt es rund um die Festtage allerdings viele Angebote für alle jene, die allein feiern. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien

