„Das System ist jetzt schon kaputtgespart“

HUAWEI startet innovativ ins Jahr 2026
Smart ins neue Jahr
Die Wiener Ordensspitäler übernehmen rund 30 Prozent der stationären Versorgung in Wien. Dafür erhalten sie Geld von der Stadt. Doch 2026 soll es nicht ausreichen, Jobs sind in Gefahr. Noch laufen die Verhandlungen. In der „Krone“ schildern sie ihre Sorgen, aber auch ihren Frust über das System. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.