Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thema des Tages

„Das System ist jetzt schon kaputtgespart“

Guten Morgen Wien
19.12.2025 03:30
(Bild: Franziskus Spital)

Die Wiener Ordensspitäler übernehmen rund 30 Prozent der stationären Versorgung in Wien. Dafür erhalten sie Geld von der Stadt. Doch 2026 soll es nicht ausreichen, Jobs sind in Gefahr. Noch laufen die Verhandlungen. In der „Krone“ schildern sie ihre Sorgen, aber auch ihren Frust über das System. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien

0 Kommentare
Porträt von Wien Krone
Wien Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Marchetti und Lercher konnten einen echten Teilerfolg verbuchen.
Nach „Krone“-Berichten
Neues Steuer-Zuckerl für Überstunden ist fixiert
Es hat auch heute nicht sein sollen für den SK Rapid …
Conference League
1:1! Rapid verpasst auch im 6. Spiel den 1. Sieg
Finanzielle Durststrecke droht: Die Wasserfirma steigt mit Ende des Jahres bei den Festspielen ...
Krone Plus Logo
Großfirma ist dahin
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
Suchhundeführerin Lena Tesch wurde noch während der Gala mit ihrer braven „Fanny“ zu einem neuen ...
Lebensretter-Gala
Ein Hoch auf Zivilcourage: Das sind unsere Helden
Neue Fotos aus den Epstein-Akten enthüllen, wie im Umfeld des einstigen Finanzunternehmers junge ...
„Größe, Gewicht“
Epstein-Affäre: „Russin für 1000 Dollar“ angeboten
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
133.090 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
107.112 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.256 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Guten Morgen Wien
Thema des Tages
„Das System ist jetzt schon kaputtgespart“
Guten Morgen Wien
Infografik Wien
Thema des Tages
Wiener müssen sogar für Bienen in Afrika zahlen
Thema des Tages
Erste Budgetdebatte vor halb leerem Sitzungssaal
Thema des Tages
Warum gefährlicher Schimmel im Gemeindebau wuchert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf