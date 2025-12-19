„Das System ist jetzt schon kaputtgespart“

Die Wiener Ordensspitäler übernehmen rund 30 Prozent der stationären Versorgung in Wien. Dafür erhalten sie Geld von der Stadt. Doch 2026 soll es nicht ausreichen, Jobs sind in Gefahr. Noch laufen die Verhandlungen. In der „Krone“ schildern sie ihre Sorgen, aber auch ihren Frust über das System. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien