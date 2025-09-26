ORF sucht bereits einen Nachfolger für Wehrschütz

Was er nach dem ORF plant

Aber endgültig Abstand von den Konflikten in der Welt wird der 63-jährige Steirer auch im Ruhestand nicht nehmen. Dies verriet er bereits im Sommer in einem „Krone“-Interview: „Der Balkan schließt sich nicht mit meinem Pensionsantritt. Ich werde an Dokumentationen arbeiten, Bücher schreiben. Lesungen halten und allem voran die Zeit mit meiner Frau und der Familie genießen.“