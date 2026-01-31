VSV-Führungsriege hebt bald nach Übersee ab

Capitals mit knappem Sieg Richtung Pre-Play-off
ICE Hockey League
Die Adler müssen am Sonntag auch gegen Angstgegner Laibach auf Topscorer Nikita Scherbak verzichten. Dafür ist ein Scout aus Nordamerika vor Ort. Die Bosse Martin Winkler und Herbert Hohenberger denken indes schon an die nächste Saison.
Noch kein Punkt, ein mageres Torverhältnis von 7:16. Gegen kein anderes Team tat sich der VSV heuer schwerer als Laibach. Am Sonntag will man die Bilanz aufpolieren, den Platz in den „Top 10“ festigen. Die Slowenen reisen mit fünf Siegen in Folge an, haben gerade bei Meister Salzburg ein 5:1 bejubelt – Neo-Stürmer Drozg traf dreifach.
