VSV-Führungsriege hebt bald nach Übersee ab

Noch kein Punkt, ein mageres Torverhältnis von 7:16. Gegen kein anderes Team tat sich der VSV heuer schwerer als Laibach. Am Sonntag will man die Bilanz aufpolieren, den Platz in den „Top 10“ festigen. Die Slowenen reisen mit fünf Siegen in Folge an, haben gerade bei Meister Salzburg ein 5:1 bejubelt – Neo-Stürmer Drozg traf dreifach.