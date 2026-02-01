Minuszahlen: Tourismus floppt in Kärnten auch 2025

In ganz Österreich gibt es einen Übernachtungsboom, doch in Kärnten fuhren die Touristiker ein Nächtigungsminus ein. Die Wirtschaftskammer ortet „Aufholbedarf“.
Trotz der vollen Skipisten trägt Kärntens Tourismus Trauer. Laut der jüngsten Zahlen von Statistik Austria floppt Kärntens Tourismus im Jahr 2025 das dritte Mal in Serie.
Während mit 157 Millionen Nächtigungen in Österreich eine neue Höchstmarke seit Beginn der digitalen Aufzeichungen 1974 gemacht wurde und auch der Städtetourismus boomt, verzeichnete unser Bundesland im Vorjahr bei Übernachtungen ein Minus von 0,7 Prozent. 13 Millionen Nächtigungen wurden 2025 registriert.
Klaus Ehrenbrandter, Chef der Kärnten Werbung, kennt nur Minuszahlen, sein Vertrag läuft gleich für fünf Jahre.
WK sieht „Aufholbedarf“ bei Tourismus
„Österreich wächst, das schöne Kärnten ist wegen einer schlecht geführten VP-Tourismuspolitik abermals trauriges Schlusslicht“, kritisiert FP-Tourismussprecher Markus di Bernardo. Auch der Tourismusreferent der Wirtschaftskammer, Josef Petritsch, weiß, dass es Aufholbedarf, gibt: „Sowohl in der Angebotsentwicklung, als auch der Vermarktung. Wir müssen die Vielfalt Kärntens besser an unsere Zielgruppen bringen.“
Die Wintersaison lief jedenfalls positiv an, im Dezember wurden um 9,3 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahr verzeichnet. Die aktuelle Buchungslage sei gut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.