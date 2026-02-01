Minuszahlen: Tourismus floppt in Kärnten auch 2025

WK sieht „Aufholbedarf“ bei Tourismus

„Österreich wächst, das schöne Kärnten ist wegen einer schlecht geführten VP-Tourismuspolitik abermals trauriges Schlusslicht“, kritisiert FP-Tourismussprecher Markus di Bernardo. Auch der Tourismusreferent der Wirtschaftskammer, Josef Petritsch, weiß, dass es Aufholbedarf, gibt: „Sowohl in der Angebotsentwicklung, als auch der Vermarktung. Wir müssen die Vielfalt Kärntens besser an unsere Zielgruppen bringen.“