Diebe stahlen Firma 113 Meter langes Kupferkabel

Dass Kupfer ein begehrtes Material ist, beweisen unter anderem zahlreiche Diebstähle von Kabeln und Kesseln, die in Tirol bereits im Frühjahr und Herbst die Polizei auf Trab hielten. Auch auf einer Baustelle in Innsbruck haben unbekannte Diebe nun zugeschlagen und ein 113 Meter langes Kabel mitgehen lassen.
Wie die Polizei erst am Montag vermeldete, dürften die Täter bereits zwischen 4. und 10. Dezember auf einem Firmengelände in Innsbruck zugeschlagen haben. Sie entwendeten ein 113 Meter langes Kupferkabel, das auf einer Kabeltrommel aufgerollt war.
Der Schaden ist groß: Er dürfte sich auf einen hohen, vierstelligen Eurobetrag belaufen.
