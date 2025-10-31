Vorteilswelt
Serientäter zurück

Kupferkessel-Bande schleicht wieder durch Gärten

Tirol
31.10.2025 13:02
In den Bezirken Schwaz und Kufstein kam es zuletzt wieder vermehrt zu solchen Diebstählen.
In den Bezirken Schwaz und Kufstein kam es zuletzt wieder vermehrt zu solchen Diebstählen.(Bild: Birbaumer Christof)

Reihenweise Kupferkessel wurden im heurigen Frühjahr insbesondere im Tiroler Unterland aus Gärten gestohlen. Nachdem es über den Sommer diesbezüglich ruhiger geworden war, dürfte die Bande jetzt wieder zurück sein. Allein in den vergangenen Tagen wurde in den Bezirken Schwaz und Kufstein eine ganze Serie von Diebstählen verzeichnet.

Kupfer ist ein begehrtes Diebesgut, liegt der Kilopreis je nach Qualität doch durchschnittlich bei immerhin sechs Euro. Mit schweren Kesseln kann man da durchaus schnell recht gutes Geld machen – das wissen die Kriminellen!

Mehr als zehn Kessel verschwunden
Im Tiroler Unterland jedenfalls dürfte die gefürchtete Kupferkessel-Bande wieder zurück sein. In Reith im Alpbachtal sowie in Kramsach wurden etwa in der Nacht auf Donnerstag insgesamt fünf Kessel gestohlen – und in Schwaz stahlen zwischen dem Nationalfeiertag und Donnerstag unbekannte Täter zwei Kupferkessel aus einem Garten bzw. aus einem Eingangsbereich.

Ihr Unwesen trieb die Bande in den vergangenen Tagen auch in Buch in Tirol. Im Ortsteil Sankt Margarethen verschwanden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion insgesamt vier große Kupferkessel, die vor einem Gasthaus als Dekoration aufgestellt waren.

Diebstahlserie bereits im Frühjahr
Bereits im heurigen Frühjahr – im März und April – hatte es im Tiroler Unterland eine ähnliche Serie gegeben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an jede Polizeidienststelle.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

