Kupferkessel-Bande schleicht wieder durch Gärten

Mehr als zehn Kessel verschwunden

Im Tiroler Unterland jedenfalls dürfte die gefürchtete Kupferkessel-Bande wieder zurück sein. In Reith im Alpbachtal sowie in Kramsach wurden etwa in der Nacht auf Donnerstag insgesamt fünf Kessel gestohlen – und in Schwaz stahlen zwischen dem Nationalfeiertag und Donnerstag unbekannte Täter zwei Kupferkessel aus einem Garten bzw. aus einem Eingangsbereich.