Diebe nehmen Kupferkabel auf Baustellen ins Visier

Nach Baustellen-Dieben fahndet die Polizei im Tiroler Bezirk Schwaz. Beinahe den ganzen November trieben sie an mehreren Orten ihr Unwesen. Im Visier der Täter waren Kupferkabel.
Zugeschlagen haben die noch unbekannten Täter zwischen dem 3. und 24. November. Im gesamten Bezirk Schwaz hatten sie es auf diverse Baustellen abgesehen. Ins Visier nahmen die Ganoven dort gelagerte Kupferkabel.
Laut Polizei entstand durch die Diebstähle ein Gesamtschaden von etwas mehr als 1000 Euro.
