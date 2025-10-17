„Lügen“-Drama rund um den Heizkostenzuschuss

Plakat-Kampagne verärgert

Trotzdem sorgt die Unterstützungsleistung regelmäßig für Aufregung. Aktuell hat die KPÖ Plus in der Stadt Salzburg eine Plakat-Kampagne gegen Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und Vize Marlene Svazek (FPÖ) laufen. „Wo sie kürzen: Heizkostenzuschuss. Wo sie protzen: Luxus-Dienstwagen“, steht dort zu lesen. Svazek ärgert sich über diese Kampagne und sagte bei der Budgetpräsentation: „Ich möchte mit dieser Lüge aufräumen, dass wir den Heizkostenzuschuss gekürzt haben von 600 auf 250 Euro.“ Es habe sich für ein Jahr um einen Bundeszuschuss gehandelt. Die Landesregierung habe nichts gekürzt.