Begabte Edelfedern für Weihnachtsbuch gesucht

Weihnachten ist ein Fest der Erinnerung. Nach christlichem Verständnis erinnert es an die Geburt Jesu. Die meisten Menschen verbinden zudem Kindheitserinnerungen damit. Weihnachten ist auch für das kollektive Gedächtnis bedeutend, schließlich werden Traditionen, Geschichten und Lieder von Generation zu Generation weitergegeben und so gemeinsame Geschichte bewahrt. „In unserer hektischen Zeit lädt Weihnachten aber auch dazu ein, sich daran zu erinnern, was im Leben wirklich zählt: Gegenwärtigkeit, Mitmenschlichkeit und Dankbarkeit“, sagt Roland Posch aus Bad Sauerbrunn.