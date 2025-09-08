Schottenrock beim Zoll lässt Hochzeit wackeln

„Alle Zollgebühren habe ich längst bezahlt“

„Ich habe am 15. Juli 2025 mein Hochzeitsoutfit, einen schottischen Kilt, mit allem, was dazugehört, direkt beim Hersteller Scotland Clothing bestellt“, erzählt der Kapfenberger Ali B. im Gespräch mit der „Krone“ – und weiter: „Das Paket liegt laut Sendungsverfolgung seit Anfang August im Lager von einem Logistikunternehmen in Wien. Obwohl ich die Zollgebühren von 106,73 Euro am 18. August bezahlt und sämtliche geforderten Unterlagen wie Warenliste, Wertnachweis und Zahlungsbelege übermittelt habe, wird die Sendung bis heute nicht freigegeben.“