Behörden-Wahnsinn

Schottenrock beim Zoll lässt Hochzeit wackeln

Österreich
08.09.2025 17:55
So einen Rock hat ein steirischer Altenpfleger bestellt – doch seit Wochen hängt das gute Stück ...
So einen Rock hat ein steirischer Altenpfleger bestellt – doch seit Wochen hängt das gute Stück beim Zoll in Wien fest.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Die Hochzeitsgäste sind geladen, das Menü steht – doch ein Paket bringt Unruhe in die Hochzeitsplanung. Ein Steirer wollte seiner großen Liebe im Schottenrock das Jawort geben. Von Schottland nach Wien hat es der Rock geschafft. Dort hängt er aber – fest im Griff der Bürokratie – beim Zoll.

0 Kommentare

Der schönste Tag des Lebens rückt näher und näher, doch der ohnehin schon aufgeregte Bräutigam verzweifelt immer mehr: Der Steirer hat sich nämlich vorgenommen, in einem schottischen Kilt die Hochzeit zu zelebrieren – doch der traditionelle Rock von der Insel hängt beim Zoll in Wien fest!

„Alle Zollgebühren habe ich längst bezahlt“
„Ich habe am 15. Juli 2025 mein Hochzeitsoutfit, einen schottischen Kilt, mit allem, was dazugehört, direkt beim Hersteller Scotland Clothing bestellt“, erzählt der Kapfenberger Ali B. im Gespräch mit der „Krone“ – und weiter: „Das Paket liegt laut Sendungsverfolgung seit Anfang August im Lager von einem Logistikunternehmen in Wien. Obwohl ich die Zollgebühren von 106,73 Euro am 18. August bezahlt und sämtliche geforderten Unterlagen wie Warenliste, Wertnachweis und Zahlungsbelege übermittelt habe, wird die Sendung bis heute nicht freigegeben.“

Der Altenpfleger Ali B. mit einem Teil des nervenaufreibenden Schriftverkehrs in Händen.
Der Altenpfleger Ali B. mit einem Teil des nervenaufreibenden Schriftverkehrs in Händen.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der Altenpfleger telefoniert in der leidigen Causa nun seit Wochen hinterher, versendete etliche E-Mails und vergeudete damit wichtige Stunden für die weitere Vorbereitung der Feier.

Menüplan für 52 Gäste so gut wie fix, Outfit wackelt 
„Der Essensplan mit den Vorspeisen, Hauptspeisen und Hochzeitstorte ist so gut wie fixiert. Einmal müssen wir uns noch mit dem Caterer treffen, um die allerletzten Details abzuklären“, sagte der Bräutigam.

52 Familienmitglieder und Freunde sind eingeladen – doch alles steht und fällt mit dem zurückgehaltenen Paket. „Sonst stehe ich ohne Anzug da! Das wäre die absolute Katastrophe, denn meine große Liebe und ich sind große Schottland-Fans und wollen auch mit der Hochzeitsreise dorthin.“ Und es wird enger und enger: Denn am 18. Oktober läuten die Hochzeitsglocken in der Grünen Mark.

Porträt von Matthias Lassnig
Matthias Lassnig
