Gläubige bestürzt

Frevelhafte Diebe stehlen Christbäume vor Kirche

Burgenland
14.12.2025 05:59
Ein Bild vom Vorjahr: Bäume wie diese wurden gestohlen. Die Pfarre hofft nun auf Hinweise.
Ein Bild vom Vorjahr: Bäume wie diese wurden gestohlen. Die Pfarre hofft nun auf Hinweise.(Bild: Kerstin Kosky)

Die Bäume hätten eigentlich den Altarraum schmücken sollen. Jetzt hofft man in der Pfarre auf Hinweise und ein kleines Weihnachtswunder.

0 Kommentare

Nur ein paar Tannennadeln blieben zurück: Im Eisenstädter Ortsteil Kleinhöflein haben frevelhafte Diebe die Gunst der Stunde genutzt und zwei bei der Aufbahrungshalle neben der Kirche gelagerte Christbäume gestohlen. Die Bäume waren eigentlich dazu gedacht, den Altarraum zur weihnachtlichen Zeit zu schmücken – verziert mit Lichtern und Sternen.

Diebe kamen untertags
Doch jetzt sind sie weg. Friedhofsbesucher hätten die Bäume am Donnerstagvormittag noch an ihrem Platz liegen sehen, berichtet Kerstin Kosky, Kuratorin im Pfarrgemeinderat. Als der Bestatter gegen 16.30 Uhr an der Stelle vorbeikam, fehlte von den Stämmen dann allerdings jede Spur.

Schwieriger Abtransport
Das Aufstellen der festlichen Christbäume in der Kirche hat in der Pfarre bereits lange Tradition. Im Ort herrscht deswegen nun Rätselraten, wer die sündhaften Täter sein könnten. Zumal der „Coup“ gar nicht so einfach gewesen sein dürfte. Laut Kosky waren die Bäume zwischen vier und fünf Meter hoch und in keinem Netz verpackt. Der Abtransport war also durchaus mit einem Aufwand verbunden.

Die Bäume sollten wie jedes Jahr in der Kirche aufgestellt werden.
Die Bäume sollten wie jedes Jahr in der Kirche aufgestellt werden.(Bild: Kerstin Kosky)

„Völlig unverständlich“
Die Kuratorin fragt sich auch, wer so große Bäume brauchen könnte. „Was tut man damit? Wer hat so ein hohes Zuhause? Oder werden sie abgeschnitten?“ An ein Versehen glaubt sie nicht. Die Polizei wurde bereits informiert. „Es ist völlig unverständlich, dass jemand so dreist ist und die Bäume einfach mitnimmt“, schüttelt Kosky den Kopf.

Appell an die Diebe
Mittlerweile kann man den Zeitraum des Diebstahls ziemlich gut eingrenzen. Es wird gehofft, dass Spaziergänger vielleicht etwas gesehen haben. Einen Hinweis auf ein Auto mit einem großen Anhänger gibt es bereits. Gleichzeitig hofft man auf ein kleines Weihnachtswunder und appelliert daher an die „Baumdiebe“: „Bitte bringen Sie sie zurück. Besonders in dieser Zeit des Jahres zählt Zusammenhalt – und jeder Schritt in Richtung Wiedergutmachung ist ein Zeichen davon“, sagt Kosky. 

