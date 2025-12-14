Frevelhafte Diebe stehlen Christbäume vor Kirche

Appell an die Diebe

Mittlerweile kann man den Zeitraum des Diebstahls ziemlich gut eingrenzen. Es wird gehofft, dass Spaziergänger vielleicht etwas gesehen haben. Einen Hinweis auf ein Auto mit einem großen Anhänger gibt es bereits. Gleichzeitig hofft man auf ein kleines Weihnachtswunder und appelliert daher an die „Baumdiebe“: „Bitte bringen Sie sie zurück. Besonders in dieser Zeit des Jahres zählt Zusammenhalt – und jeder Schritt in Richtung Wiedergutmachung ist ein Zeichen davon“, sagt Kosky.