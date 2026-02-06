Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der 51. Auflage

Burgenländische Skiwoche sorgt für neuen Rekord

Burgenland
06.02.2026 19:00
Strahlende Gesichter auf den Pisten von Altenmarkt Zauchensee: 456 Teilnehmer, darunter rund 100 ...
Strahlende Gesichter auf den Pisten von Altenmarkt Zauchensee: 456 Teilnehmer, darunter rund 100 Kinder, nehmen heuer an der Burgenländischen Skiwoche teil.(Bild: Krone KREATIV/Christian Schulter Thomas Kiss)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Noch nie waren so viele dabei: 456 Wintersportler, zehn Skikurse und ein breites Rahmenprogramm sorgen bei der Burgenländischen Skiwoche in Altenmarkt Zauchensee für einen neuen Rekord. 

0 Kommentare

Vom 7. bis 14. Feber heißt es in Altenmarkt-Zauchensee: Die Burgenländer sind wieder da. Mit dem Start der Semesterferien geht die Burgenländische Skiwoche in ihre 51. Auflage und präsentiert sich stärker, größer und selbstbewusster denn je. Was vor Jahrzehnten als sportliche Initiative begann, ist längst ein fixer gesellschaftlicher Treffpunkt für Kinder und Familien geworden.

BSV-Präsident Gerald Guttmann und Vizepräsident und Sportlicher Leiter Alexander Hegedüs.
BSV-Präsident Gerald Guttmann und Vizepräsident und Sportlicher Leiter Alexander Hegedüs.(Bild: Carina Fenz)

Heuer verzeichnet man einen neuen Teilnehmerrekord. 456 Anmeldungen, darunter rund 100 Kinder, werden mit dabei sein. In zehn Skikursen, betreut von zehn Instruktoren, wird mit den jüngsten Pistenflitzern gelernt, trainiert und an der Technik gefeilt – vom Anfänger bis zum ambitionierten Nachwuchsrennfahrer. „Dass wir heuer 16 Kinder in der Renngruppe haben, zeigt deutlich, wie sehr sich der Skisport bei uns entwickelt hat und welchen großen Teil die Skiwoche dazu beigetragen hat“, sagt BSV Vizepräsident und Sportlicher Leiter Alexander Hegedüs.

Das Land Burgenland stellt kostenlos 50 Paar Ski zur Verfügung.
Das Land Burgenland stellt kostenlos 50 Paar Ski zur Verfügung.(Bild: Burgenland Tourismus)

Doch diese Woche lebt nicht allein vom Skisport. Im Mittelpunkt steht ein klarer Gedanke: Leistbarkeit. Für BSV Präsident Gerald Guttmann ist dieser Zugang seit Jahren zentral. Ein derartiges Modell sei in Österreich einzigartig, betont er. Es gehe nicht um Exklusivität, sondern darum, Kindern und Familien überhaupt den Zugang zum Skifahren zu ermöglichen.

Leistbares Skifahren als Grundprinzip
Das zeigt sich auch ganz konkret beim Kostenbeitrag. „Wir verlangen 20 Euro pro Kind und Tag, inklusive Betreuung. Die gesamte Woche mit Liftkarte ist günstiger als eine einzige Stunde bei einem privaten Skilehrer“, sagt Guttmann. Möglich sei dieses Modell nur durch ein starkes Netzwerk und langjährige Partner. „Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre das in dieser Form nicht umsetzbar.“

Burgenland Ski stehen Kindern gratis zur Verfügung
Zusätzliche Hilfe kommt auch heuer wieder vom Land Burgenland. In Kooperation mit Intersport werden 50 Paar Burgenland Ski samt Stöcken kostenlos zur Verfügung gestellt. Gedacht ist das Angebot für jene Kinder, die keine eigene Ausrüstung besitzen. Darüber hinaus werden im Laufe der Woche weitere Ski verlost. „Ein Beitrag, der dort ansetzt, wo Unterstützung wirklich gebraucht wird“, so Guttmann.

Lesen Sie auch:
Burgenland-Woche
Rot-goldener Skizirkus in Altenmarkt-Zauchensee
16.02.2023
In den Semesterferien
Skiwoche bietet Pistenspaß und Hüttengaudi
16.02.2024
Am Gipfel des Glücks
„Steilste Weinkost“: Genuss auf höchstem Niveau
14.02.2025

Auch abseits der Pisten wird Gemeinschaft großgeschrieben. Das Rahmenprogramm reicht von der Hüttenrallye über Skirennen bis zu täglichen Veranstaltungen. Fixpunkt ist der Burgenland Abend in der Festhalle Altenmarkt. Auf Einladung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird dieser von Landesrätin Daniela Winkler eröffnet. Bei Speis und Trank lässt man eine intensive Woche Revue passieren.

Jubiläumsskiwoche 2025: Weltmeister Michael Walchhofer (re.) mit einem starken Burgenland-Team ...
Jubiläumsskiwoche 2025: Weltmeister Michael Walchhofer (re.) mit einem starken Burgenland-Team beim Weingenuss auf dem Steilhang.(Bild: Matthias Fritzenwallner)

Vinophiler Genuss: Höchste Blindverkostung 
Ein besonderer Akzent kommt auch heuer wieder aus dem Glas. Zum dritten Mal in Folge gibt es eine Kooperation mit Wein Burgenland. Täglich öffnet in der Weltcuparena Zauchensee eine Weinbar, in der burgenländische Winzer ihre Weine kredenzen. Höhepunkt ist die höchste Blindverkostung des Burgenlandes in der Adlerhorst Hütte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 9°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 11°
Symbol bedeckt
Mattersburg
4° / 9°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
5° / 9°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
4° / 10°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
88.077 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.777 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.550 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Burgenland
Elf Tage Krankenstand
Wütender Pensionist (67) geht auf Polizistin los
Eislaufen und mehr
Viel Spaß wird im Land in den Ferien geboten!
Siegersekt bei Olympia
Das Burgenland lässt in Cortina die Korken knallen
An 46 E-Ladestationen
QR-Codes überklebt und dreist Geld abgezapft
Das plant Krutzler
Burgenlands neue(r) Faust teilt gegen Hochmair aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf