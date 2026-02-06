Burgenländische Skiwoche sorgt für neuen Rekord

Noch nie waren so viele dabei: 456 Wintersportler, zehn Skikurse und ein breites Rahmenprogramm sorgen bei der Burgenländischen Skiwoche in Altenmarkt Zauchensee für einen neuen Rekord.
Vom 7. bis 14. Feber heißt es in Altenmarkt-Zauchensee: Die Burgenländer sind wieder da. Mit dem Start der Semesterferien geht die Burgenländische Skiwoche in ihre 51. Auflage und präsentiert sich stärker, größer und selbstbewusster denn je. Was vor Jahrzehnten als sportliche Initiative begann, ist längst ein fixer gesellschaftlicher Treffpunkt für Kinder und Familien geworden.
Heuer verzeichnet man einen neuen Teilnehmerrekord. 456 Anmeldungen, darunter rund 100 Kinder, werden mit dabei sein. In zehn Skikursen, betreut von zehn Instruktoren, wird mit den jüngsten Pistenflitzern gelernt, trainiert und an der Technik gefeilt – vom Anfänger bis zum ambitionierten Nachwuchsrennfahrer. „Dass wir heuer 16 Kinder in der Renngruppe haben, zeigt deutlich, wie sehr sich der Skisport bei uns entwickelt hat und welchen großen Teil die Skiwoche dazu beigetragen hat“, sagt BSV Vizepräsident und Sportlicher Leiter Alexander Hegedüs.
Doch diese Woche lebt nicht allein vom Skisport. Im Mittelpunkt steht ein klarer Gedanke: Leistbarkeit. Für BSV Präsident Gerald Guttmann ist dieser Zugang seit Jahren zentral. Ein derartiges Modell sei in Österreich einzigartig, betont er. Es gehe nicht um Exklusivität, sondern darum, Kindern und Familien überhaupt den Zugang zum Skifahren zu ermöglichen.
Leistbares Skifahren als Grundprinzip
Das zeigt sich auch ganz konkret beim Kostenbeitrag. „Wir verlangen 20 Euro pro Kind und Tag, inklusive Betreuung. Die gesamte Woche mit Liftkarte ist günstiger als eine einzige Stunde bei einem privaten Skilehrer“, sagt Guttmann. Möglich sei dieses Modell nur durch ein starkes Netzwerk und langjährige Partner. „Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre das in dieser Form nicht umsetzbar.“
Burgenland Ski stehen Kindern gratis zur Verfügung
Zusätzliche Hilfe kommt auch heuer wieder vom Land Burgenland. In Kooperation mit Intersport werden 50 Paar Burgenland Ski samt Stöcken kostenlos zur Verfügung gestellt. Gedacht ist das Angebot für jene Kinder, die keine eigene Ausrüstung besitzen. Darüber hinaus werden im Laufe der Woche weitere Ski verlost. „Ein Beitrag, der dort ansetzt, wo Unterstützung wirklich gebraucht wird“, so Guttmann.
Auch abseits der Pisten wird Gemeinschaft großgeschrieben. Das Rahmenprogramm reicht von der Hüttenrallye über Skirennen bis zu täglichen Veranstaltungen. Fixpunkt ist der Burgenland Abend in der Festhalle Altenmarkt. Auf Einladung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird dieser von Landesrätin Daniela Winkler eröffnet. Bei Speis und Trank lässt man eine intensive Woche Revue passieren.
Vinophiler Genuss: Höchste Blindverkostung
Ein besonderer Akzent kommt auch heuer wieder aus dem Glas. Zum dritten Mal in Folge gibt es eine Kooperation mit Wein Burgenland. Täglich öffnet in der Weltcuparena Zauchensee eine Weinbar, in der burgenländische Winzer ihre Weine kredenzen. Höhepunkt ist die höchste Blindverkostung des Burgenlandes in der Adlerhorst Hütte.
