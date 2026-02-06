Burgenländische Skiwoche sorgt für neuen Rekord

Heuer verzeichnet man einen neuen Teilnehmerrekord. 456 Anmeldungen, darunter rund 100 Kinder, werden mit dabei sein. In zehn Skikursen, betreut von zehn Instruktoren, wird mit den jüngsten Pistenflitzern gelernt, trainiert und an der Technik gefeilt – vom Anfänger bis zum ambitionierten Nachwuchsrennfahrer. „Dass wir heuer 16 Kinder in der Renngruppe haben, zeigt deutlich, wie sehr sich der Skisport bei uns entwickelt hat und welchen großen Teil die Skiwoche dazu beigetragen hat“, sagt BSV Vizepräsident und Sportlicher Leiter Alexander Hegedüs.