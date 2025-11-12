Heiße Electrocore-Beats treffen auf Austro-Top-Pop

Ein musikalisches Sandwich der Extraklasse wird im kommenden Sommer auf der Schlosswiese in Moosburg serviert: Die Stars von Electric Callboy „grätschen“ zwischen die beiden Konzerte von Seiler und Speer.
Explosive Show mit Humor, Adrenalin und musikalischer Wucht – wenn die Jungs von Electric Callboy kommenden Sommer, am 24. Juli, die Bühne der Schlosswiese rocken, ist ein energiegeladener Abend garantiert. Somit reiht sich Moosburg neben London, Barcelona, Stockholm, Los Angeles und Sydney in die Konzertstationen ihrer spektakulären Welttournee ein.
Mit im Gepäck haben die deutschen Topstars nicht „nur“ ihren brandneuen Hit „Tanzneid“, mit dem die Band bereits jetzt die internationalen Playlists und Clubs weltweit erobert – auch die legendären H-Blockx und die Band From Fall to Spring werden als Spezial-Gäste dem Publikum einheizen!
Zusatzkonzert nach Kartenansturm
Eingebettet wird dieser Musik-Highlight-Abend von Austro-Pop der Extraklasse! Denn wie berichtet werden Seiler und Speer zu ihrem geplanten Konzert am 25. Juli 2026 aufgrund des großen Ticketansturms auch bereits am Donnerstag, dem 23. Juli, Moosburg zum Kochen bringen.
Veranstalter Thomas Semmler verkündet zudem eine weitere Neuigkeit: „Seit Jahren bereits arbeite ich mit Barracuda Music zusammen – jetzt habe ich Ewald Tatar und seine Crew auch als Mitveranstalter der Schlosswiese Moosburg und Residenzplatz-Salzburg-Konzerte fix ins Boot geholt.“
Karten für die Zusatzshow von Seiler und Speer am 23. Juli gibt es ab 12. November, 11 Uhr, in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.semtainment.at. Tickets für das Electric Callboy-Konzert am 24. Juli sind ab 13. November, 10 Uhr, zu ergattern.
