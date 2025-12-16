Vorteilswelt
2. ÖFB Futsal Liga

„Kein Schmähkick – da gibt es nur Vollgas“

Burgenland: Sport-Nachrichten
16.12.2025 18:12
(Bild: UFC St. Georgen/Eisenstadt)

Der einzige burgenländische Futsalverein kämpft in der 2. Liga mit den Großen mit – und das in der erst zweiten Saison. Kapitän Oliver Mancs bringt es auf den Punkt. „Jeder Gegner hat mehr Erfahrung als wir.“

Von der 2. Klasse Nord direkt in die 2. Bundesliga: Der UFC St. Georgen/Eisenstadt machts möglich! Eigentlich im Unterhaus daheim, mischt der Hauptstadtklub seit zwei Jahren im Futsal mit. Und das als einziger Vertreter des Burgenlands. „Unser Nachwuchsleiter Stefan Gräf kam eines Tages mit der Idee um die Ecke. Viele von uns hatten keine Ahnung von diesem Sport. Ich war aber sofort begeistert“, erzählt der Kapitän der Truppe, Oliver Mancs. Der das grün-schwarze Trikot mit Herz trägt – egal ob am Rasen oder in der Halle.

(Bild: UFC St. Georgen/Eisenstadt)

Der Unterschied zum Fußball? Gewaltig. Die Laufrotationen sind entscheidend, Technik und Eins-gegen-Eins-Situationen noch wichtiger. Auch für den Captain ersichtlich: „Es ist klar, dass wir keine Futsal-Mannschaft sind. Man merkt aber, dass uns das letzte Jahr enorm weitergebracht hat. Trotzdem hat jede Truppe mehr Erfahrung. Ein Gegenspieler hat mir einmal gesagt, wir spielen total unorthodox. Aber genau das macht uns unberechenbar“.

Morgen gegen Tabellenführer
Der 23-Jährige sieht im Hallenkick einen echten Vorteil, auch fürs große Feld. „Wir bleiben den ganzen Winter im Wettkampfmodus. Andere Teams pausieren drei Monate. Wir sind ständig am Ball, das zahlt sich aus.“ Zeigte sich bereits letzte Saison, als man vom „Warmhalten im Winter“ auch in der 2. Klasse profitierte. „Das ist kein Schmähkick, da geht’s um Punkte und gibt es nur Vollgas. Das hat man bei uns von Anfang an gemerkt“, betont er. Auch morgen will man wieder Gas geben, wenn es um 20 Uhr im Allsportzentrum gegen den derzeitigen Tabellenführer Bad Fischau-Brunn geht. Der Captain hofft auf kräftige Unterstützung von den Rängen. Und verspricht: „Hohe Intensität und viel Spannung – einfach geil. Da ist für jeden Fußballfan was dabei.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
