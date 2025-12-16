„Kein Schmähkick – da gibt es nur Vollgas“

Morgen gegen Tabellenführer

Der 23-Jährige sieht im Hallenkick einen echten Vorteil, auch fürs große Feld. „Wir bleiben den ganzen Winter im Wettkampfmodus. Andere Teams pausieren drei Monate. Wir sind ständig am Ball, das zahlt sich aus.“ Zeigte sich bereits letzte Saison, als man vom „Warmhalten im Winter“ auch in der 2. Klasse profitierte. „Das ist kein Schmähkick, da geht’s um Punkte und gibt es nur Vollgas. Das hat man bei uns von Anfang an gemerkt“, betont er. Auch morgen will man wieder Gas geben, wenn es um 20 Uhr im Allsportzentrum gegen den derzeitigen Tabellenführer Bad Fischau-Brunn geht. Der Captain hofft auf kräftige Unterstützung von den Rängen. Und verspricht: „Hohe Intensität und viel Spannung – einfach geil. Da ist für jeden Fußballfan was dabei.“