Eine Schule feierte ihren runden Geburtstag

Die HAK/HAS Neusiedl am See gibt es seit 50 Jahren. Die erste und einzige Klasse war 1975 in der heutigen Musikschule untergebracht. Seitdem wurden viele Schüler aufs Berufsleben vorbereitet.
Danach fand der Unterricht auch vorübergehend im Neusiedler Rathaus, im Feuerwehrhaus, im Pfarrheim oder in einer Glaserei statt. 1981 konnte endlich das neu erbaute Schulhaus in der Bundesschulstraße 4 bezogen werden. 2003 wurde das Gebäude umgestaltet, renoviert, vergrößert und modernisiert. Heute umfasst die HAK/HAS Neusiedl am See 22 Klassen mit insgesamt 530 Schülern.
Das halbe Jahrhundert wurde mit einem Festakt in der Aula groß gefeiert. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und der Bildungsdirektion bzw. Direktoren unterschiedlicher Bildungsinstitutionen waren unter den Gästen. Bildungsdirektor Alfred Lehner betonte die positive Atmosphäre in der Schulgemeinschaft, die Neusiedler Bürgermeisterin Elisabeth Böhm stellte unter anderem die gute Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ in den Mittelpunkt ihrer Glückwunschrede und Landesrätin Mag. Daniela Winkler verwies auf die Wichtigkeit von Demokratie und dass sich Bildungseinrichtungen an stets verändernde Voraussetzungen anpassen.
Als Erinnerung gab es für die Ehrengäste eine Flasche Jubiläumswein vom Weingut Salzl aus Illmitz. Der Tropfen trägt eine eigene Jubiläumsetikette. Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt der „Gruft“ – dem Betreuungszentrum der Caritas – zugute.
