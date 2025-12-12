Eine Schule feierte ihren runden Geburtstag

Das halbe Jahrhundert wurde mit einem Festakt in der Aula groß gefeiert. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und der Bildungsdirektion bzw. Direktoren unterschiedlicher Bildungsinstitutionen waren unter den Gästen. Bildungsdirektor Alfred Lehner betonte die positive Atmosphäre in der Schulgemeinschaft, die Neusiedler Bürgermeisterin Elisabeth Böhm stellte unter anderem die gute Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ in den Mittelpunkt ihrer Glückwunschrede und Landesrätin Mag. Daniela Winkler verwies auf die Wichtigkeit von Demokratie und dass sich Bildungseinrichtungen an stets verändernde Voraussetzungen anpassen.