Feuerwehr im Massagestudio im Brandeinsatz

Auf Gut Aiderbichl
Am Donnerstagabend musste die Salzburger Berufsfeuerwehr zum Einsatz in die Neustadt. In einem Massagestudio in der Franz-Josef-Straße war ein Feuer ausgebrochen. Gegen 20.30 Uhr lief der Einsatz noch.
Genauere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Auch, warum es zu dem Feuer gekommen ist, ist nicht bekannt. Der Löschwasserangriff wurde über das Dach durchgeführt.
