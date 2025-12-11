Salzburger Pendler-Bus wurde zum Rohrkrepierer

Linie 17: Von der Messe bis nach Elsbethen

Schon mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag kommt es zu Änderungen. Die Linie 18 fährt auf ihrer Strecke von der Messe zum Hanuschplatz alle Stationen an, nicht wie bisher nur eine. Ab den Semesterferien im Februar ist das gescheiterte Projekt dann Geschichte. Die Linie 18 wird mit der Linie 17 verschmolzen. „Das ist eine Nord-Süd-Verbindung über die Salzach“, so Auinger. Die Strecke führt dann von der Messe, über den Hanuschplatz und die Rennbahnsiedlung bis nach Elsbethen.