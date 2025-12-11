Landesregierung ernennt Beauftragten für Pflege

Nach dem großen Wirbel rund um die Streichung des Pflege-Bonus versucht die Salzburger Landesregierung jetzt im Sozialbereich wieder positiver dazustehen. Gesundheits-Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) und Sozial-Landesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) verkündeten den Start der Pflege-Plattform III.
Schwarz-Blau will jetzt mit neuen Maßnahmen die Bedingungen in der Pflege verbessern. Unter anderem ist ein eigener Kollektiv-Vertrag für Pflegepersonal in Gemeinden angedacht, ebenso wie ein Einspringer-Pool für die Seniorenwohnhäuser der Gemeinden. Das soll im Rahmen der Pflege-Plattform III passieren. Die neue Plattform schließt an ihre Vorgängerinnen Pflege-Plattform I und II an. Dabei läuft zweitere noch bis 2027, und es sind noch nicht alle Punkte umgesetzt.
Der Pflegedirektor der Landeskliniken Hallein und St. Veit, Karl Schwaiger, soll die Pflege-Plattform III leiten. Gutschi und Fürweger betonten beide, dass die neue Initiative keine Reaktion auf den Wirbel um den Pflege-Bonus, sondern schon länger geplant sei.
