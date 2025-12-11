Internetbetrug flog auf: Pärchen festgenommen

Die Polizei nahm ein Betrügerpärchen in Salzburg fest: Der Somalier (24) und seine österreichische Freundin (20) bedrängten online einen Salzburger, Kontodaten preiszugeben. Ein Bekannter schöpfte Verdacht.
Dienstagvormittag nahmen die Betrüger erstmals Kontakt mit ihrem Opfer (79) auf. Er möge über eine Fernzugriffs-Software Bankomatkarten- und Kontodaten bekannt geben. Die Person am Telefon gab sich als Bankmitarbeiter aus.
Für den Abend vereinbarten sie einen persönlichen Austausch von Bankomatkarten. Eine falsche Mitarbeiterin meldete sich an. Ein Bekannter, der gerade zu Besuch war, vermutete sofort einen Betrug und schlug bei der Polizei Alarm.
Die Polizei nahm die 20-Jährige schließlich vor dem Haus des Opfers fest. Sie und ihr Freund aus Somalia waren extra mit dem Taxi aus Linz nach Salzburg gekommen. Der Afrikaner blieb im Auto sitzen, wurde dann aber auch festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Laufen.
