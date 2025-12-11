Die Sturm-Aufstellung gegen Roter Stern ist da

„Marko ist ein sehr guter Spieler!“

Der ÖFB-Rekordtorschütze schien mit einer Adduktorenverletzung eigentlich länger auszufallen, schaffte es aber früher wieder in den Kader der Gäste. Ein Kurzeinsatz scheint möglich. Arnautovic hat noch nie ein Pflichtspiel als Profi gegen eine österreichische Mannschaft bestritten. „Marko ist ein sehr guter Spieler, Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams. Über seine Verdienste und Erfolge braucht man nicht viel sagen“, betonte Säumel, der Arnautovic als ehemaliger Mitspieler im ÖFB-Team sowie als ÖFB-Assistent von Franco Foda bestens kennt. „Ich würde mich freuen, wenn ich ihn sehe, weil ich ihn auch als Menschen sehr schätze.“