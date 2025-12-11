Die Sturm-Aufstellung gegen Roter Stern ist da

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Jürgen Säumel beim Europa-League-Duell mit Roter Stern Belgrad den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Sturm Graz geht mit dem Rückenwind eines Derby-Sieges und doch einiger Unruhe im Verein ins letzte Heimspiel des Jahres. Gegen Serbiens Aushängeschild Roter Stern Belgrad benötigt Österreichs Fußball-Meister einen Sieg, um eine realistische Chance auf ein Weiterkommen in der Europa League zu wahren. „Ich traue meiner Mannschaft alles zu“, sagte Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor der möglichen Österreich-Premiere von Marko Arnautovic.
„Marko ist ein sehr guter Spieler!“
Der ÖFB-Rekordtorschütze schien mit einer Adduktorenverletzung eigentlich länger auszufallen, schaffte es aber früher wieder in den Kader der Gäste. Ein Kurzeinsatz scheint möglich. Arnautovic hat noch nie ein Pflichtspiel als Profi gegen eine österreichische Mannschaft bestritten. „Marko ist ein sehr guter Spieler, Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams. Über seine Verdienste und Erfolge braucht man nicht viel sagen“, betonte Säumel, der Arnautovic als ehemaliger Mitspieler im ÖFB-Team sowie als ÖFB-Assistent von Franco Foda bestens kennt. „Ich würde mich freuen, wenn ich ihn sehe, weil ich ihn auch als Menschen sehr schätze.“
