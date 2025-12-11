Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa League

Die Sturm-Aufstellung gegen Roter Stern ist da

Europa League
11.12.2025 17:40
Was ist heute drinnen für Jürgen Säumel und seine Sturm-Mannen?
Was ist heute drinnen für Jürgen Säumel und seine Sturm-Mannen?(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Jürgen Säumel beim Europa-League-Duell mit Roter Stern Belgrad den Erfolg sucht!

0 Kommentare

Die Aufstellung:

Sturm Graz geht mit dem Rückenwind eines Derby-Sieges und doch einiger Unruhe im Verein ins letzte Heimspiel des Jahres. Gegen Serbiens Aushängeschild Roter Stern Belgrad benötigt Österreichs Fußball-Meister einen Sieg, um eine realistische Chance auf ein Weiterkommen in der Europa League zu wahren. „Ich traue meiner Mannschaft alles zu“, sagte Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor der möglichen Österreich-Premiere von Marko Arnautovic.

Lesen Sie auch:
Sturm Graz empfängt Roter Stern Belgrad.
Europa League
Sturm Graz gegen Roter Stern – ab 18.45 Uhr LIVE
11.12.2025

„Marko ist ein sehr guter Spieler!“
Der ÖFB-Rekordtorschütze schien mit einer Adduktorenverletzung eigentlich länger auszufallen, schaffte es aber früher wieder in den Kader der Gäste. Ein Kurzeinsatz scheint möglich. Arnautovic hat noch nie ein Pflichtspiel als Profi gegen eine österreichische Mannschaft bestritten. „Marko ist ein sehr guter Spieler, Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams. Über seine Verdienste und Erfolge braucht man nicht viel sagen“, betonte Säumel, der Arnautovic als ehemaliger Mitspieler im ÖFB-Team sowie als ÖFB-Assistent von Franco Foda bestens kennt. „Ich würde mich freuen, wenn ich ihn sehe, weil ich ihn auch als Menschen sehr schätze.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.821 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.289 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.859 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Europa League
Europa League
Historisch! Arnautovic gegen Sturm in der Startelf
Europa League
Die Sturm-Aufstellung gegen Roter Stern ist da
Europa League
Sturm Graz gegen Roter Stern – ab 18.45 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Junior Adamu:
„Will den Bullen zeigen, was ich draufhabe“
Weiterhin krank
Entscheidung gefallen! Salzburg ohne Letsch

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf