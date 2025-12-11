Packend: „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“

Hochstilisiert zum Helden einer denkwürdigen Massenflucht aus der DDR und medial gepusht, verzichtet der vom plötzlichen Ruhm überrollte Michael Hartung (Charly Hübner) darauf, den Sachverhalt geradezurücken. Doch das Lügengebäude bekommt Statikprobleme! Regisseur Wolfgang Becker („Good Bye Lenin“), der im Dezember 2024 verstarb, jongliert virtuos mit diversen Handlungssträngen und mit den Mechanismen kollektiver Erinnerung, wobei Letztere nicht nur von Fakten, sondern hier auch von Wunschbildern gespeist wird.