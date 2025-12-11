Vorteilswelt
„Krone“-Kino-Kritik

Packend: „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“

Unterhaltung
11.12.2025 18:00
„Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“: ab sofort im Kino.
„Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“: ab sofort im Kino.(Bild: Frederic Batier / X-Filme AG)

Micha Hartung (Charly Hübner) steckt bis zum Hals in Schulden – und plötzlich soll er laut einem Reporter sogar die größte DDR-Massenflucht mitorganisiert haben. Trotz lückenhafter Wahrheit kassiert er die Gage und bestätigt die Story. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dieser packenden Satire: „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“.

Reporter Alex Landmann (Leon Ullrich) wittert anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls eine ganz heiße Story, soll doch ein schrulliger Videothekenbesitzer vom Prenzlauer Berg auf seine Weise Geschichte geschrieben haben, indem er 1984, damals bei der Bahn tätig, einen Zug durch absichtlich falsche Weichenstellung nach West-Berlin umleitete und so 127 Fahrgästen die Flucht in die BRD ermöglichte

Hochstilisiert zum Helden einer denkwürdigen Massenflucht aus der DDR und medial gepusht, verzichtet der vom plötzlichen Ruhm überrollte Michael Hartung (Charly Hübner) darauf, den Sachverhalt geradezurücken. Doch das Lügengebäude bekommt Statikprobleme! Regisseur Wolfgang Becker („Good Bye Lenin“), der im Dezember 2024 verstarb, jongliert virtuos mit diversen Handlungssträngen und mit den Mechanismen kollektiver Erinnerung, wobei Letztere nicht nur von Fakten, sondern hier auch von Wunschbildern gespeist wird.

Seine filmisch-satirische Überspitzung zeigt augenzwinkernd, dass Vergangenheit bisweilen einfach nur Interpretationssache ist. Scharfsichtig, medienkritisch und packend!

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
