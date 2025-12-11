Vorteilswelt
Krugers Familie muss bei Weihnachtsessen durch!

Society International
11.12.2025 16:00
Zu Weihnachten gibt es deutsche Küche! Da muss Diana Krugers US-Familie einfach durch!
Die in Niedersachsen geborene Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (49) feiert Weihnachten gerne noch mit vielen deutschen Traditionen aus ihrer Kindheit. 

Die Bescherung finde am 24. Dezember statt und werde mit einem Glöckchen eingeläutet, sagte Kruger der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem gebe es Ente mit Rotkraut und Knödel. „Auch wenn das keiner mag in meiner amerikanischen Familie, da müssen sie einmal im Jahr durch.“

Kruger konnte Drehbuch nicht aus der Hand legen
Die Schauspielerin, die mit Filmen wie „Troja“ und „Inglourious Basterds“ weltberühmt wurde, spielt eine der Hauptrollen in der Serie „Little Disasters“, die jetzt weltweit beim Streaming-Service Paramount+ zu sehen ist. Sie handelt von einer Gruppe junger Eltern und einem der Kinder, das plötzlich eine Kopfverletzung hat.

Das Drehbuch habe sie nicht mehr aus der Hand legen können, sagte Kruger. „Ich fand, da war sehr viel Ehrlichkeit und sehr viel Authentisches in dem Drehbuch. Und natürlich war meine eigene Tochter auch noch sehr jung und irgendwie war ich auch so mittendrin in all solchen Sachen.“

Kruger sieht sich als „coole Mama“
Ihre 2018 geborene Tochter Nova, die sie gemeinsam mit dem US-Schauspieler Norman Reedus hat, wachse „ganz anders“ auf als sie selbst damals in einem Dorf in Niedersachsen, sagte Kruger. Nova spreche beispielsweise schon drei Sprachen.

Sie würde sich selbst als „coole Mama“ ansehen, sagte Kruger, „aber komischerweise, wo vielleicht meine Mutter weniger Wert darauf gelegt hat, dass ich pünktlich im Bett bin und so weiter, da bin ich eigentlich strenger. Also bei mir ist wirklich 20.30 Uhr in der Woche Licht aus meistens.“

