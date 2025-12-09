Nach Austria-Pleite: Das ergab die Krisensitzung

Rund 500 Gäste-Fans sorgten im Wörthersee-Stadion lautstark für Stimmung. Und sahen bis Minute 92 keine, wirklich gar keine Schüsse auf das Tor. Weder die Austria Klagenfurt noch die Austria Salzburg hatte im direkten Zweitliga-Duell Abschlussfreude gezeigt – in der Offensive herrschte wahrlich absolute Tristesse.