Khloé Kardashian plant ihre eigene Reality-Show

Neue Show, neues Ich?

Khloé, die mit „Keeping Up with the Kardashians“ 2007 zur TV-Ikone wurde, ist derzeit zwar noch in der Hulu-Serie „The Kardashians“ zu sehen – doch diesmal scheint sie allein die Hauptrolle übernehmen zu wollen. Ob Mama Kris, Schwester Kim oder Dauer-Zoff-Schwester Kourtney dabei sind? Unklar. Khloé hält sich (noch) bedeckt.