Babys gut geschützt gegen RSV-Infektionen

Eine besonders wichtige Folge der in ganz Österreich umgesetzten Initiative zum RSV-Schutz von Neugeborenen: „Wichtig ist, dass keines der wegen RSV stationär aufgenommenen Säuglinge Nirsevimab erhalten hatte und nur eines von einer geimpften Mutter geboren wurde. Unsere Ergebnisse unterstreichen die positive Wirkung beider RSV-Impfstrategien, wobei gleichzeitig die Notwendigkeit betont wird, das öffentliche Bewusstsein und die Aufklärung zu verbessern, um die Impfraten zu erhöhen. Zukünftige Impfprogramme müssen gestärkt werden, um einen besseren Schutz für Kinder zu gewährleisten und die RSV-bedingte Krankheitslast im frühen Kindesalter zu reduzieren.“