Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abwasser-Beobachtung

AGES überwacht nun auch Influenza und RSV

Österreich
02.12.2025 12:10
Die AGES überwacht nun nicht nur Corona, sondern auch Influenza- und RSV-Erreger im Abwasser (im ...
Die AGES überwacht nun nicht nur Corona, sondern auch Influenza- und RSV-Erreger im Abwasser (im Bild Kläranlage Graz).(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) hat das Monitoring von Krankheitserregern im Abwasser in Österreich erweitert: Neben Corona werden nun auch Influenza A und B sowie RSV überwacht. Dafür werden regelmäßig 24-Stunden-Mischproben aus 20 Kläranlagen in ganz Österreich entnommen.

0 Kommentare

Diese werden gekühlt transportiert und in den AGES-Laboren molekularbiologisch analysiert. Die Ergebnisse, sprich die Viruslasten und zirkulierenden Corona-Varianten, sind tagesaktuell auf der Website der Agentur abrufbar. Demnach sind derzeit vor allem die Corona-Varianten XFG und NB.1.8.1 verbreitet, gefolgt von BA.2.86 und sonstigen Varianten. Influenza wurde am 24. November (letztes öffentlich einsehbares Ergebnis, Anm.) in 15 Prozent der Proben nachgewiesen, RSV zuletzt (24. November 2025, Anm.) in allen nicht. Probleme bei der Probeentnahme oder der Laboranalytik könnten dazu führen, dass in einer Woche nicht von allen Kläranlagen Messwerte vorlägen, heißt es.

Bisher hatten das Abwassermonitoring die Med Uni Innsbruck und das Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt. „Die epidemiologische Lagebeurteilung erfolgt durch die Implementierung von Trenderkennungs- und Frühwarnfunktionen – ein wichtiger Beitrag für vorausschauende Planungen und Vorbereitungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“, sagte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag. Frequenz und Auswahl der untersuchten Erreger könnten an aktuelle Erfordernisse angepasst werden, das neue System sei flexibel.

Lesen Sie auch:
Droht ein schwerer Grippewinter? Die Vorzeichen deuten zumindest darauf hin.
Früher und heftiger
Neue Grippe-Mutation breitet sich in Europa aus
28.11.2025
Ministerium beruhigt:
„Einzelne forderten zu viel Impfstoff an“
01.12.2025

Das Abwassermonitoring wurde vor dem Hintergrund europäischer Vorgaben etabliert: Die neue Kommunale Abwasserrichtlinie der EU sieht bei gesundheitlichen Notlagen eine rasche Beobachtung von Erregern vor.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
254.268 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
208.014 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
149.399 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Österreich
Drei Tage lang
Kampf um Löhne: Jetzt streiken die Sozialarbeiter
Abwasser-Beobachtung
AGES überwacht nun auch Influenza und RSV
„Horrorzeit für mich“
55.800 Euro für Burgstaller nach Faustschlag
Barrieren bei Anreise
Jeder fünfte Mensch mit Behinderung hat einen Job
Tierischer Einsatz
Biberratte steckte in Garagentor fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf