AGES überwacht nun auch Influenza und RSV

Diese werden gekühlt transportiert und in den AGES-Laboren molekularbiologisch analysiert. Die Ergebnisse, sprich die Viruslasten und zirkulierenden Corona-Varianten, sind tagesaktuell auf der Website der Agentur abrufbar. Demnach sind derzeit vor allem die Corona-Varianten XFG und NB.1.8.1 verbreitet, gefolgt von BA.2.86 und sonstigen Varianten. Influenza wurde am 24. November (letztes öffentlich einsehbares Ergebnis, Anm.) in 15 Prozent der Proben nachgewiesen, RSV zuletzt (24. November 2025, Anm.) in allen nicht. Probleme bei der Probeentnahme oder der Laboranalytik könnten dazu führen, dass in einer Woche nicht von allen Kläranlagen Messwerte vorlägen, heißt es.